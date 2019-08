Música na Praça no 29° Cine Ceará traz programação com shows na Praça do Ferreira

Durante a programação do 29º Cine Ceará, que se inicia na próxima sexta-feira (30) e segue até o dia 6 de setembro, a música tem espaço garantido após as exibições no Cineteatro São Luiz. Com palco montado na Praça do Ferreira a partir das 23h, o local deve receber shows de artistas locais e nacionais durante todas as noites.

A primeira apresentação é de Marcos Lessa, na sexta (30), onde ele se apresenta com o novo trabalho, o disco "Deslizando na Canção". A produção traz músicas inéditas de Menescal e parceiros. No sábado (31), é a vez da Superbanda, com uma mistura de ritmos típicos do Brasil, entre eles axé, rock, pagode, forró, sertanejo e funk.

No domingo (4), segunda (5) e terça-feira (6), respectivamente, os DJs Priscila Delgado, Serginho Gouveia e Estácio Facó fazem a festa. Já na quarta-feira (4), a banda Tropicanas, nascida durante o pré-Carnaval de 2016, é a responsável por animar o público do evento.

Na quinta-feira (5), Pedro Falcão e a Sertônica performam o show “SertônicoTropical”, trabalho com uma expressão musical dançante influenciada pelo rock, psicodelia, ritmos afro-latinos e brasileiros. Enquanto isso, na sexta (6), encerramento do 29º Cine Ceará, Aldo Sena, o rei da guitarrada, se apresenta ao lado da banda cearense Os Transacionais, com a parceria “Aldo & Os Transaldos”.

Confira a programação completa da Música na Praça no 29° Cine Ceará:

Dia 30/08 - sexta-feira

19h - Intervenção artística - Pifarada Urbana (CE)

23h - Música na Praça - Marcos Lessa (CE)

Dia 31/08 - sábado

23h - Música na Praça - Superbanda (CE)

Dia 01/09 - Domingo

23h - Música na Praça - DJ Priscila Delgado (CE)

Dia 02/09 - Segunda-feira

23h - Música na Praça - Dj Serginho Gouveia (CE)

Dia 03/09 - Terça-feira

23h - Música na Praça - DJ Estácio Facó (CE)

Dia 04/09 - Quarta-feira

23h - Música na Praça - Las Tropicanas (CE)

Dia 05/09 - Quinta-feira

23h - Música na Praça - Pedro Falcão e a Sertônica (CE)

Dia 06/09 - Sexta-feira

19h - Intervenção artística - Pifarada Urbana (CE)

23h - Música na Praça - Aldo Sena & Os Transacionais