Música cantada por Regina Casé em 'Amor de Mãe' foi escrita por tia da atriz

View this post on Instagram

Adorei que muitos dos meus seguidores imediatamente identificaram que a musiquinha que cantei pra Camila @jessicaellen adormecer, na linda cena do capítulo de anteontem, era a mesma que eu cantava pro Fabinho no também maravilhoso filme "Que Horas Ela Volta?". E isso nem foi planejado... É que quando eu acesso o lugar onde existe o amor mais bonito dentro do meu coração, essa música brota... Era com ela que a minha tia Julinha me fazia dormir. Ela foi a pessoa que eu acho que me dedicou o amor mais puro e verdadeiro... ❤ Foi com essa mesma música que eu ninei a Benedita, depois o Roque e agora o Brás. É isso. Quando o meu #amordemãe vem do lugar mais profundo, essa musiquinha soa ❤ 🎶🎶 Ela é muito bonitinha Ela é muito engraçadinha Ela é... 🎶🎶🎶 Bonitinho, né??