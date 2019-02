Museu de Arte Moderna de Nova York compra obra "A Lua" de Tarsila do Amaral

Após sediar uma grande mostra de Tarsila do Amaral, de fevereiro a junho do ano passado, o Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York anunciou, nesta quarta-feira (27), a aquisição da tela “A Lua”, de 1928. A obra pertencia, desde a década de 1950, à coleção Feffer, família fundadora da fábrica de papel Suzano. A informação foi antecipada pelo jornal “O Estado de S. Paulo”.

Em 1928, a artista brasileira Tarsila do Amaral estreou a pintura "A Lua" em Paris. Combinando elementos estéticos da cena de arte de vanguarda parisiense em que ela estava imersa e sensibilidades e estilo brasileiros, o trabalho exemplifica o modernismo inventivo. Ann Temkin, a curadora-chefe de Pintura e Escultura de Marie-Josée e Henry Kravis, e Leah Dickerman, diretora de estratégia editorial e de conteúdo, discutiram a nova peça em entrevista ao portal do Museu.

Confira:

Leah Dickerman: Podes dizer-me como começou a pensar em Tarsila do Amaral e a adquirir o seu trabalho?

Ann Temkin: No ano passado, tivemos uma exposição no MoMA chamada Tarsila do Amaral: Inventando Arte Moderna no Brasil , com curadoria de um ex-colega aqui, Luis Pérez-Oramas, e Stephanie D'Alessandro do Art Institute of Chicago. Esta foi a primeira retrospectiva do trabalho de Tarsila nos Estados Unidos, embora, no Brasil, ela seja uma figura famosa e muito querida - conhecida simplesmente como “Tarsila”.

Leah Dickerman: A exposição foi uma revelação para nossa equipe e também para o público. Estávamos convencidos para dizer que Tarsila era o inventor da arte moderna no Brasil. Dado que estamos interessados ​​no modernismo em todo o mundo e pensamos em nós mesmos como o lugar que você pode encontrá-lo, por que não temos uma pintura de Tarsila? E quanto ao trabalho dela pareceu tão significativo para você na história do modernismo? Que tipo de voz ela fornece?

Ann Temkin: Tarsila era realmente uma figura de cruzamento de fronteiras. Ela nasceu e cresceu em São Paulo, no Brasil, mas quando era jovem, decidiu que precisava ir a Paris para se tornar uma artista. Lá ela se tornou amiga e estudante de Fernand Léger , e associada a pessoas tão variadas quanto Erik Satie , Blaise Cendrars , o poeta Constantin Brancusi.. Ela se tornou parte do ambiente parisiense da década de 1920, mas foi e voltou o tempo todo para sua casa em São Paulo e se convenceu de que se tornaria "a pintora de nosso país". o outro. Não era para ser um moderno artista parisiense ou para ser o pintor do Brasil. Foi realmente essas coisas juntas. E a natureza transatlântica da prática de Tarsila e a maneira como ela combinava um vocabulário que falava com um campo brasileiro ou aquele tipo de background cultural ao mesmo tempo em que falava 100% sobre Picasso ou Brancusi ou Léger. Visualmente, estilisticamente, isso nos faz sentir hoje.

Leah Dickerman: Como "A Lua" chamou sua atenção?

Ann Temkin: Essa foto, acredite ou não, não estava nem na nossa exposição. Ela havia sido solicitada para empréstimo, mas não pôde comparecer no ano passado. Fomos contactados pelos proprietários do trabalho no final do ano passado, após a exposição ter sido encerrada, dizendo que a pintura estava agora disponível para nós e, na verdade, não apenas para emprestar, mas para comprar. Sabíamos que isso nos tornaria o primeiro museu da América do Norte a ter uma pintura de Tarsila, então pegamos um avião e descemos para São Paulo para ver.

Leah Dickerman: Quando você está pensando sobre este trabalho em relação ao corpo de trabalho que ela fez em toda a sua carreira, como se encaixa?

Ann Temkin: A década de 1920 é a grande década da carreira de Tarsila. É um pouco triste, porque, depois de todo esse maravilhoso intercâmbio cultural nos anos 20, tudo parou em 1929, quando a ditadura no Brasil chegou ao horizonte, e quando a depressão global chegou, afastado todo o poder econômico por trás da próspera comunidade artística. Pessoalmente, Tarsila se divorciou de seu marido poeta, Oswald Andrade , que era muito parceiro dela em visão de vanguarda. Seu trabalho das próximas décadas é muito interessante, mas não é o que fala da invenção do modernismo.

Leah Dickerman: Você vai nos dizer o que vê quando olha para essa pintura?

Ann Temkin: TComo muitas das pinturas de Tarsila, A Lua é uma paisagem de natureza muito abstrata. Muito poucas pessoas mencionaram seus paralelos com Georgia O'Keeffe , que está trabalhando no sudoeste dos Estados Unidos na época. A lua de três quartos está de lado. Entre essas ondulantes camadas de azuis e brancos e verdes que lhe dão a sensação generalizada de uma paisagem sob um céu noturno, há uma figura na frente, que pode ser lida como um cacto ou um humano. Essa é a única presença, mas a pessoa sente isso quase como um substituto para o artista que olha para fora e para cima ou para o céu ou para nós mesmo. É muito, muito rico em sua ambiguidade.

Leah Dickerman: Ela criou uma teoria do modernismo com seu marido poeta: você nos contará um pouco sobre o que essa teoria implicava e como ela pensava sobre o projeto do modernismo?

Ann Temkin: Seu marido, Andrade, o poeta, cunhou a frase em inglês, antropofagia . Eu não acho que ela represente essa idéia muito diretamente nesta pintura, mas ela falou sobre como a arte brasileira é parte e se distingue do modernismo da Europa Ocidental. Tem a ver com canibalizar - não em um sentido depreciativo, mas de uma maneira positiva - cultura de outros lugares e reter seu próprio senso de cultura individual. Trata-se de devorar a influência do exterior e torná-la parte de você mesmo, em vez de apenas se tornar um derivado ou influenciar o tipo de ser artístico.

Leah Dickerman: Parece muito presciente de certas maneiras. Você vê isso como relevante para as conversas que temos sobre cultura e apropriação cultural agora?

Ann Temkin: Sim. Estamos sempre olhando para o passado com os olhos do presente. Como estamos falando, por exemplo, de centros versus margens, a idéia de um diálogo parisiense-brasileiro muito concentrado nas pinturas de uma mulher ressoa de uma maneira que nem sequer teria ressonado há 20 anos. Existem razões não artísticas para o reconhecimento tardio de Tarsila aqui no Norte, como a situação política no Brasil ao longo dessas décadas. O trabalho de vanguarda não estava sendo mostrado ou compartilhado.

Leah Dickerman: O que faz uma pintura como essa pelo Museu e pela coleção? Que histórias você conta que não sabíamos antes?

Ann Temkin: Quando imaginamos instalar isso em nosso quinto andar nas galerias, não o vemos como parte de uma sala da América do Sul ou parte de uma sala no Brasil. Estamos vendo isso em uma sala que terá Picasso e Léger, por exemplo, porque esse é o espírito em que foi inventado. Nós gostamos da ideia de abrir as histórias estreitas que todos nós aprendemos sobre o que aconteceu em Paris nos anos 20. Isso é quase um sinal para nós de quão incompleto foi o que aprendemos, porque isso é algo que é fato histórico. Aqui estava essa mulher tendo shows de sucesso, visitando estúdios, tendo essas pessoas vendo sua arte. Nós não estamos reinventando a história; Estamos recuperando um histórico que foi suprimido.

Leah Dickerman: O que você gostaria que um visitante visse nesse trabalho?

Ann Temkin: Embora Tarsila não estivesse diretamente envolvida, o surrealismo também estava acontecendo em Paris no momento em que ela estava lá. Eu acho que o clima de artistas como Salvador Dalí , Magritte ou Miró e as paisagens de sonhos que eles queriam em suas pinturas, vem por aqui. Para mim, há algo tão importante sobre o que ela deixa para a imaginação e os lugares que as formas que ela pinta permitem que sua mente vagueie. Muito do que eu gosto nessa pintura é o convite para a imaginação do espectador e sua abordagem poética, em oposição a: "Deixe-me dar uma pintura que lhe diga o que pensar ou o que ver".