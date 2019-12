Mostra Retroexpectativa exibe 68 filmes de 16 países no Cinema do Dragão

Entre clássicos e inéditos, a Mostra Retroexpectativa chega a sua 6ª edição no Cinema do Dragão, do dia 16 a 29 de janeiro de 2020. Serão exibidos 68 filmes de 16 países, sendo 31 brasileiros.

A mostra apresenta filmes inéditos como "Pacarrete", "Três Verões" e "Vitalina Amarela", previstos para lançarem no próximo ano, além de longas que marcaram 2019, como "Bixa Travesty", "Bacurau" e "A vida invisível".

O Cinema do Dragão também exibe clássicos do cinema mundial em cópias restauradas e no suporte original 35mm. Dentre eles, estão "As Diabólicas" e "O salário do medo", do cineasta francês Henri-Georges Clouzot.

O evento conta com a presença de realizadores brasileiros como Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, Allan Deberton e Sandra Kogut. Pelo quarto ano consecutivo, a Retroexpectativa também realiza ações de formação em parceria com a escola Porto Iracema das Artes. Nesta edição, é oferecida a oficina gratuita "Ateliê da crítica cinematográfica", entre os dias 20 e 24 de janeiro.

Veja abaixo a lista completa dos filmes selecionados:

Retrospectiva

BIXA TRAVESTY (2019)

Claudia Priscilla, Kiko Goifman

Documentário

Brasil - 75 min

18 anos

FEVEREIROS (2019)

Marcio Debellian

Documentário

Brasil - 75 min

Livre

AMA-SAN (2019)

Cláudia Varejão

Documentário

Japão - 112 min

Livre

FILHAS DO SOL (2019)

Eva Husson

Ficção

França - Bélgica - Geórgia - Suíça - 115 min

16 anos

CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA DOS MORTOS (2019)

João Salaviza, Renée Nader Messora

Documentário

Brasil - Portugal - 114 min

Livre

INFERNINHO (2019)

Guto Parente, Pedro Diógenes

Ficção

Brasil - 82 min

12 anos

NO CORAÇÃO DO MUNDO (2019)

Gabriel Martins, Maurilio Martins

Ficção

Brasil - 122 min

16 anos

A ÁRVORE DOS FRUTOS SELVAGENS (2019)

Nuri Bilge Ceylan

Ficção

Turquia - 188 min

14 anos

SYNONYMES (2019)

Nadav Lapid

Ficção

França - Israel - Alemanha - 123 min

18 anos

IMAGEM E PALAVRA (2019)

Jean-luc Godard

Ficção

França - Suíça - 84 min

16 anos

ASSUNTO DE FAMÍLIA (2019)

Hirokazu Koreeda

Ficção

Japão - 121 min

14 anos

EU NÃO SOU UMA BRUXA (2019)

Rungano Nyoni

Ficção

Reino Unido - França - Zâmbia - 93 min

12 anos

TRÊS FACES (2019)

Jafar Panahi

Ficção

Irã - 101 min

14 anos

AMOR ATÉ AS CINZAS (2019)

Jia Zhangke

Ficção

China - França - Japão - 137 min

12 anos

VARDA POR AGNÈS (2019)

Agnès Varda

Documentário

França - 115 min

12 anos

AMANDA (2019)

Mikhaël Hers

Ficção

França - 107 min

14 anos

AZOUGUE NAZARÉ (2019)

Tiago Melo

Ficção

Brasil - 82 min

14 anos

A CIDADE DOS PIRATAS (2019)

Otto Guerra

Ficção

Brasil - 83 min

16 anos

O IRLANDÊS (2019)

Martin Scorsese

Ficção

Estados Unidos - 209 min

16 anos

DOIS PAPAS (2019)

Fernando Meirelles

Ficção

Reino Unido - Itália - Argentina - Estados Unidos - 126 min

14 anos

SÓCRATES (2019)

Alex Moratto

Ficção

Brasil - 74 min

16 anos

ANTÓNIO UM DOIS TRÊS (2019)

Leonardo Mouramateus

Ficção

Portugal - Brasil - 95 min

14 anos

RAFIKI (2019)

Wanuri Kahiu

Ficção

Quênia - França - África do Sul - 82 min

14 anos

O CLUBE DOS CANIBAIS (2019)

Guto Parente

Ficção

Brasil - 81 min

18 anos

A SOMBRA DO PAI (2019)

Gabriela Amaral Almeida

Ficção

Brasil - 92 min

16 anos

GRETA (2019)

Armando Praça

Ficção

Brasil - 97 min

18 anos

PARASITA (2019)

Bong Joon-ho

Ficção

Coreia do Sul - 132 min

16 anos

O MAL NÃO ESPERA A NOITE - MIDSOMMAR (2019)

Ari Aster

Ficção

Estados Unidos - 157 min

18 anos

CAFARNAUM (2019)

Nadine Labaki

Ficção

Líbano - 121 min

16 anos

ERA UMA VEZ EM HOLLYWOOD (2019)

Quentin Tarantino

Ficção

Estados Unidos - 161 min

16 anos

EM TRÂNSITO (2019)

Christian Petzold

Ficção

Alemanha - França - 101 min

12 anos

UMA MULHER ALTA (2019)

Kantemir Balagov

Ficção

Rússia - 130 min

16 anos

AQUELES QUE FICARAM (2019)

Barnabas Toth

Ficção

Hungria - 83 min

12 anos

RETRATO DE UMA JOVEM EM CHAMAS (2019)

Céline Sciamma

Ficção

França - 122 min

16 anos

NÓS (2019)

Jordan Peele

Ficção

Estados Unidos - 120 min

16 anos

DOR E GLÓRIA (2019)

Pedro Almodóvar

Ficção

Espanha - 113 min

16 anos

TEMPORADA (2019)

André Novais Oliveira

Ficção

Brasil - 113 min

12 anos

ESTOU ME GUARDANDO PARA QUANDO O CARNAVAL CHEGAR (2019)

Marcelo Gomes

Documentário

Brasil - 85 min

10 anos

LEMBRO MAIS DOS CORVOS (2019)

Gustavo Vinagre

Documentário

Brasil - 84 min

14 anos

LOS SILENCIOS (2019)

Beatriz Seigner

Ficção

Brasil - Colômbia - França - 89 min

12 anos

DIVINO AMOR (2019)

Gabriel Mascaro

Ficção

Brasil - 101 min

18 anos

VERMELHO SOL (2019)

Benjamin Naishtat

Ficção

Brasil - Argentina - França - Holanda - Alemanha - 119 min

14 anos

BACURAU (2019)

Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho

Ficção

Brasil - 132 min

16 anos

A NOITE AMARELA (2019)

Ramon Porto Mota

Ficção

Brasil - 102 min

12 anos

A ROSA AZUL DE NOVALIS (2019)

Gustavo Vinagre, Rodrigo Carneiro

Documentário

Brasil - 70 min

18 anos

O FAROL (2019)

Robert Eggers

Ficção

Canadá - Estados Unidos - 110 min

16 anos

A VIDA INVISÍVEL (2019)

Karim Aïnouz

Ficção

Brasil - 145 min

16 anos

UM ELEFANTE SENTADO QUIETO (2019)

Hu Bo

Ficção

China - 230 min

14 anos

LONGA JORNADA NOITE ADENTRO (2019)

Bi Gan

Ficção

China - França - 140 min

12 anos

O FIM DA VIAGEM, O COMEÇO DE TUDO (2019)

Kiyoshi Kurosawa

Ficção

Japão - Uzbequistão - Catar - 120 min

12 anos

FOURTEEN (2019)

Dan Sallitt

Ficção

Estados Unidos - 94 min

12 anos

Expectativa

O JOVEM AHMED

Jean-Pierre e Luc Dardenne

Ficção

Bélgica - França - 84 min

14 anos

CASA

Letícia Simões

Documentário

Brasil - 93 min

12 anos

A FEBRE

Maya Da-Rin

Ficção

Brasil - 98 min

12 anos

SEM SEU SANGUE

Alice Furtado

Ficção

Brasil - 104 min

16 anos

VOCÊ NÃO ESTAVA AQUI

Ken Loach

Ficção

Reino Unido - França - Bélgica - 101 min

16 anos

TRÊS VERÕES

Sandra Kogut

Ficção

Brasil - França - 93 min

14 anos

CHÃO

Camila Freitas

Documentário

Brasil - 110 min

Livre

ANTOLOGIA DA CIDADE FANTASMA

Denis Côté

Ficção

Canadá - 97 min

14 anos

VITALINA VARELA

Pedro Costa

Ficção

Portugal - Cabo Verde - 124 min

14 anos

INAUDITO

Gregório Gananian

Documentário

Brasil - 88 min

10 anos

FÉ E FÚRIA

Marcos Pimentel

Documentário

Brasil - 103 min

12 anos

PACARRETE

Allan Deberton

Ficção

Brasil - 97 min

10 anos

Clássicos

AS DIABÓLICAS (1955)

Henri-Georges Clouzot

Ficção

França - 117 min

12 anos

O SALÁRIO DO MEDO (1953)

Henri-Georges Clouzot

Ficção

França - Itália - 156 min

14 anos

O PLANETA FANTÁSTICO (1973)

René Laloux

Ficção

França - Tchecoslováquia - 72 min

Livre

O DESPREZO (1963)

Jean-luc Godard

Ficção

França - Itália - 105 min

16 anos

SUPEROUTRO (1989)

Edgar Navarro

Ficção

Brasil - 48 min

16 anos

Serviço

Mostra Retroexpectativa

Cinema do Dragão, das 14h às 22h, de segunda a sexta

R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia)

Terça-feira promocional: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Clássicos: R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia)