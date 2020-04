Morre aos 72 anos o cantor e compositor Moraes Moreira

Morreu, nesta segunda-feira (13), o cantor e compositor Moraes Moreira, aos 72 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. Um familiar do artista deu a notícia ao amigo de Moreira, o também cantor e compositor Paulinho Boca de Cantor, que confirmou a morte à imprensa e disse que Moraes Moreira morreu dormindo, segundo o Correio da Bahia. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

O cantor nasceu na cidade de Ituaçu, na Bahia. De 1969 a 1975, formou, com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, os Novos Baianos, com o qual compôs seus maiores sucessos.

Em 1975, deixou o grupo e iniciou carreira solo. No total, Moraes lançou mais de 60 discos entre a carreira solo, Novos Baianos, Trio Elétrico Dodô e Osmar, além da parceria com o guitarrista Pepeu Gomes, segundo informações do G1.

Encontros no Ceará

No ano passado, o cantor apresentou junto com Fausto Nilo o show “Corações Democratas" no encerramento da Mostra Sesc de Culturas Sertão Central, em Quixeramobim. A dupla de compositores relembrou sucessos como “Festa do interior”, “Chão da Praça”, “Eu também quero beijar”, Pão e poesia” e “Bloco do prazer”, canções que fazem parte do repertório cativo de blocos carnavalescos de Fortaleza.

Moraes Moreira dividindo o palco com Fausto Nilo no Cineteatro São Luiz, em agosto do ano passado Foto: Guilherme Silva/Cineteatro São Luiz

O mesmo show teve como palco o Cineteatro São Luiz, no Centro da Capital, em agosto de 2019, em sua segunda apresentação. Em sessão única, os cantores passearam, mais uma vez, por algumas das principais canções escritas pela dupla, interpretadas por nomes como Caetano Veloso, Nara Leão, Trio Elétrico Dodô e Osmar e Gal Costa.

Trajetória

Nascido Antonio Carlos Moreira Pires, Moraes Moreira começou a carreira na música ainda adolescente, tocando sanfona de 12 baixos. Com pouco tempo de aprendizado, já animava festas de São João, casamentos e batizados.

Conforme a Enciclopédia do Itaú Cultural, no ano de 1963, o artista fez curso na cidade de Caculé, interior da Bahia, onde conheceu diversos violonistas e se apaixonou pelo instrumento. Com 19 anos, mudou-se para Salvador com o intuito de fazer Medicina, mas acaba indo estudar música no Seminário de Música da Universidade Federal da Bahia.

É na pensão em que passou a morar que conheceu os futuros parceiros do grupo Novos Baianos: Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão. Este o apresenta ao cantor e compositor baiano Tom Zé, professor de violão no seminário, com quem troca informações sobre harmonia e composição.

Os amigos da casa começam a elaborar o espetáculo de estreia do Novos Baianos, intitulado "O Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal". Era 1968. A apresentação também contava com também com a cantora Baby Consuelo (atual Baby do Brasil) e o guitarrista Pepeu Gomes.

Juntos nessa nova formação, o grupo parte para São Paulo a fim de participar do V Festival da Música Popular Brasileira, defendendo a música "De Vera", de Moraes Moreira, com letra de Galvão, de quem se torna parceiro frequente.

Em seguida, os Novos Baianos lançam o primeiro disco, "Ferro na Boneca". Em 1972, chegaria ao público o antológico "Acabou Chorare", com mais de 100 mil cópias vendidas e apontado pela revista Rolling Stone Brasil como o melhor disco da história da música brasileira – eleito com esse título numa lista de 2007.

O artista no estande do Cordel e do Repente, durante a Bienal do Livro de São Paulo, em 2018 Foto: Divulgação/Editora Imeph

Ao seguir carreira solo, a partir de 16975, Moraes contou com o guitarrista Armandinho, seu primeiro parceiro nessa nova fase. Nesse movimento, toca com o trio elétrico de Dodô e Osmar (pai de Armandinho) em 1976, sendo o primeiro cantor de trio elétrico.

Fez grande sucesso com a marchinha "Pombo Correio", parceria com Dodô e Osmar. Não à toa, é apontado como um dos principais responsáveis pelo crescimento do carnaval de rua em Salvador.

O disco "Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira" nasce exatamente nesse contexto, em 1979, num intercruzamento de gêneros musicais, dialogando com o rock, samba, choro e a estética do tropicalismo.

Na produção, as canções foram feitas em parceria com nomes como Pepeu Gomes, Oswaldinho do Acordeon, Jorge Mautner e o arquiteto, músico e poeta cearense Fausto Nilo (com quem compôs, dentre outras músicas, "Santa Fé", tema de abertura da novela Roque Santeiro, de Dias Gomes, em 1985.

Apenas em 1997 reúne novamente os Novos Baianos. O grupo lançou o disco ao vivo "Infinito Circular", com canções dos discos anteriores e inéditas.