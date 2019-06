Miguel Falabella faz participação especial em Cine Holliúdy

Enquanto o povo de Pitombas se emociona na praça com as histórias da novela, Francisgleydisson (Edmilson Filho) lamenta ver o Cine Holliúdy largado às moscas. Dessa vez, nem Marylin (Letícia Colin) aparece para prestigiar a sessão, o que deixa o cinemista magoado. No entanto, a chegada inesperada de Miguel (Miguel Falabella, em participação especial), pai da mocinha, comove Francis, que decide ajudá-lo a retomar os laços com sua filha.

Falabella fará o papel do pai de Marilyn, interpretada por Letícia Colin FOTO: GLOBO/MARCOS ROSA

“’Cine Holliúdy’ tem um superelenco de convidados. Trabalhamos com o elenco que é original do filme homônimo e também com atores que já nos acostumamos a ver na TV. Essa mistura funcionou muito bem para trazer histórias novas para os dez episódios da trama”, relata o autor Claudio Paiva, endossando as participações especiais de Miguel Falabella e de Charles Paraventi no sexto episódio da série.

Com a história de que está doente e deseja se despedir de Marylin, de quem se distanciou no passado, Miguel é acolhido por Francis no Cine Holliúdy. O que o cinemista não sabe é que está se metendo em um verdadeiro furdunço: Maria do Socorro (Heloísa Perissé), ex-mulher de Miguel, não quer vê-lo nem pintado de ouro. E o prefeito Olegário (Matheus Nachtergaele) não imagina que o cabra é o calango que tanto assombra seus sonhos.

Após relatar que Miguel está próximo de bater a caçoleta, Francis convence Marylin a se encontrar com o pai. Sensibilizada, a mocinha decide aboletar o moribundo na casa de Olegário para cuidar pessoalmente de sua saúde. Enquanto a morte não bate à sua porta, Miguel se anima com a possibilidade de conseguir dinheiro para tratar o mal que lhe aflige.

O ator Charles Paraventi é 'Tony' em 'Cine Holliúdy' FOTO: GLOBO/MARCOS ROSA

No Centro de Pitombas, a chegada do misterioso Tony (Charles Paraventi, em participação especial), deixa Francis, Munízio (Haroldo Guimarães), Seu Lindoso (Carri Costa) e Dona Belinha (Solange Teixeira) intrigados. A novidade faz Miguel ficar em alerta, já que ele vai ter que acertar suas contas com o passado.

As sequências fazem parte do sexto episódio de ‘Cine Holliúdy’, que vai ao ar na próxima terça-feira, dia 25, após ‘A Dona do Pedaço’. A série de Marcio Wilson e Claudio Paiva tem direção artística de Patricia Pedrosa e direção de Halder Gomes e Renata Porto D’Ave.

A obra de dez episódios conta com participações especiais de Ney Latorraca, Chico Diaz, Miguel Falabella, Ingrid Guimarães, Falcão, Tonico Pereira, Bruno Garcia, Rafael Infante, Rafael Cortez, entre outros. A série está disponível na íntegra para os assinantes do Globoplay.