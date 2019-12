MC Rebecca comemora um ano de carreira com festa no Rio de Janeiro

MC Rebecca comemorou um ano de carreira com uma festa na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (11).

Com top e hot pants e um look telado por cima, a funkeira recebeu diversos famosos, como a atriz Isabella Santoni, Lellê, Jonathan Costa e a banda Fuze.

Durante a comemoração, MC Rebecca lançou o documentário de um ano de carreira e de seu novo hit “Repara”, parceria com o cantor Kevin O Chris.

Uma das parceiras de música da artista é a cantora Anitta, com quem a MC gravou a música “Combatchy”, que também teve participação de Lexa e Luisa Sonza.