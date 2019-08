Mastruz com Leite faz pocket-show para ouvintes da FM 93

A banda Mastruz com Leite recordou seus sucessos em pocket-show realizado nos estúdios do Sistema Verdes Mares na tarde desta quarta-feira (21). A apresentação faz parte do projeto “FM 93 Ao Vivo”, que selecionou 30 ouvintes da rádio para conferir o show com exclusividade. Essa é a segunda vez que o grupo participa da promoção.

“Desde a primeira vez, é incrível. A gente sente de pertinho a energia dos fãs e isso é maravilhoso. É diferente de um show grande, que a gente fica mais afastado de todo mundo”, comenta uma das vocalistas, Renara Santos.

Com apresentação de uma hora, Mastruz com Leite apresentou clássicos da banda, como “A Praia”, “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “Saga de um Vaqueiro” e “Lição de Vida”.Mastruz com Leite é uma das dez bandas que vão participar do Forró das Antigas Festival, que acontece no próximo sábado (24), no estacionamento da Arena Castelão. Além do grupo, apresentam-se Lagosta Bronzeada, Eliane, Magníficos, Forró Real e Nildinha, Limão com Mel, Beto Barbosa, Mel com Terra, Noda de Caju e Sirano e Sirino.

Proximidade

Veterano na banda, Neto Leite concorda com a colega de palco. “O calor humano é muito bom. A galera reage, canta as nossas músicas. Eles ficam mais próximos e isso é uma vantagem”, afirma.

Iracema Oliveira é ouvinte da rádio e participou algumas vezes da promoção. Mesmo assim, não esconde a emoção de participar do evento. “A melhor coisa é ficar perto dos artistas. Tem hora que a gente começa a pedir as músicas que a gente quer ouvir. Isso é muito bom”, disse.

O FM 93 Ao Vivo é uma promoção que convida ouvintes da rádio para assistir de perto shows intimistas de artistas que integram a programação musical da emissora. Neste ano, já se apresentaram no projeto a banda Lagosta Bronzeada e a cantora Solange.