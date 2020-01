Marília Mendonça faz homenagem a filho e fala sobre as dificuldades da maternidade

O pequeno Leo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, completa um mês nesta quinta-feira (16) e, para celebrar a data, a cantora fez uma homenagem ao filho com um longo texto no Instagram.

"O que é isso que estou sentindo? Onde andará a Marília que partiu quando você chegou? Quem ela pensava que era? Ela achava que amava, meu filho. Acredita?", falou sobre as mudanças que passou com a chegada do pequeno.

Na publicação a cantora ainda compartilhou as dificuldades da maternidade: "no parto normal descobri que trazer a vida ao mundo está mais para intenso do que para romântico. Ao não conseguir amamentar, entendi que sou responsável pelas expectativas que crio e que preciso respeitar o seu tempo e individualidade".

"Não te dei uma vidinha calminha quando você estava no útero, não consegui te amamentar, não consigo te dar banho ainda, ainda não sei o que está sentindo quando chora, mas você nunca vai encontrar amor maior que o meu por você", se declarou.

A cantora ainda falou sobre as comemorações, que não tiveram bolo ou ensaio de fotos de recém-nascido.