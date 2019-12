Márcia Fellipe é uma das atrações da nova temporada do Só Toca Top

Foi em um cenário delicioso que Márcia Fellipe colocou a plateia do Só Toca Top de Verão para dançar e cantar. Para a nova temporada, o programa ganhou novo formato com gravação ao ar livre. O local escolhido foi a Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

No programa, a cantora canta a música "A Culpa é do Amor", do mais novo trabalho "Piseiro, Churrasco & Paredão". Márcia também acaba de lançar o álbum "Retrô", que reúne os principais sucessos da carreira da manauara radicada em Fortaleza. O DVD foi gravado em outubro na capital cearense.

Representando o forró, a cantora afirma ser uma grande responsabilidade levar a cultura cearense para o palco do programa. "É também uma honra muito grande poder trazer um pouco da nossa música, da nossa cultura, é muito legal", completa em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

Já participante de outras temporadas, Márcia diz que a principal diferença entre as gravações interna e externa é o 'friozinho do estúdio'. "Mas o astral é o mesmo, porque a turma é muito animada no Só Toca Top".

Com 15 anos de estrada na carreira artística, a cantora já passou por bandas como Aviões do Forró e Garota Safada. Entre os principais hits estão: 'Quem me Dera', parceria com Jerry Smith, e 'Vai Descendo'.