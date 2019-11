KondZilla participa de bate-papo com jovens em Fortaleza

A campanha “Ceará e Fortaleza sem Racismo” traz um bate-papo, na capital cearense, com o produtor audiovisual KondZilla — Konrad Dantas. O encontro acontece no dia 22 de novembro, às 19h, na Praia Lido/Crush. O evento é realizado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Iracema, e pelo Governo do Ceará, com o apoio do Centro Cultural Belchior, Rede Cuca e Cufa .



KondZilla participa de uma roda de conversa contando um pouco da trajetória de vida musical, empreendedorismo, diversidade, bastidores do funk, da periferia e do canal do YouTube. O encontro gratuito é aberto ao público e faz parte da programação da Semana da Consciência Negra.

A Campanha segue até o final deste mês com outras atividades e apresentações. Ainda na sexta-feira, às 20h, o rapper Mano Brown sobe ao palco e encerra a programação com show gratuito no Largo dos Tremembés.