Justin Chambers, o médico Karev, deixa série depois de 15 anos de trabalho

O ator Justin Chambers, intérprete do médico Alex Karev em Grey's Anatomy, deixou a série após 15 anos de atuação. As informações são da revista estadunidense Variety. O projeto está atualmente na 16ª temporada. "Não há tempo certo para me despedir de um programa e personagem que definiu grande parte da minha vida nos últimos 15 anos", declarou Chambers em nota obtida pelo site.

"Há algum tempo, porém, espero diversificar meus papéis de ator e minhas escolhas de carreira. E, ao completar 50 anos e abençoado por minha mulher e cinco filhos maravilhosos, agora é a hora", explicou o ator.

A 16ª temporada de Grey´s Anatomy estreia no Brasil no dia 14 de janeiro, próxima terça-feira, às 21h, no Sony Channel.

"Ao sair de Grey's Anatomy, quero agradecer à família da ABC, [a criadora] Shonda Rimes, aos membros originais do elenco Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens, e ao restante do elenco e equipe incríveis, tanto no passado quanto no presente. E, é claro, aos fãs por esta jornada extraordinária", acrescentou o ator.