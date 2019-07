Junior fala com fãs na chegada a Fortaleza para show da turnê 'Nossa História'

O cantor Junior Lima desembarcou em Fortaleza no início da tarde desta quinta-feira (18). Na saída do aeroporto, o artista baixou o vidro do carro para cumprimentar fãs que o esperavam. A dupla Sandy e Junior se apresenta amanhã (19) no Centro de Eventos do Ceará com o a turnê "Nossa História", que celebra 30 anos de carreira da dupla.

Junior chegando em hotel da Av Beira Mar, em Fortaleza Foto: VC Repórter

Nesta sexta-feira, os portões do Centro de Eventos abrirão às 17h30. Para os fãs que compraram o Pacote Gold, que dá direito acompanhar a passagem de som, a entrada será liberada às 15h30. O teste de som está previsto para 17h e o show deve começar às 21h30.