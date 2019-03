Jovem da periferia de Fortaleza descobriu-se no balé da Edisca: "É revolucionário"

Desde a infância, Francisco Lailson, de 17 anos, alimentava o desejo de ser um dos alunos selecionados pela Edisca, um oásis artístico na periferia da capital cearense. Ele é morador da Sapiranga, um bairro vizinho da instituição. Em 2017, a área foi considerada como a mais violenta de Fortaleza para crianças e adolescentes, pelo Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, da Assembleia Legislativa do Ceará.

Francisco é o terceiro de cinco filhos de um casal que atualmente está desempregado. Com a saída das irmãs mais velhas de casa, ele passou a cuidar dos irmãos mais novos, no turno que não está na escola, para ajudar os pais.

FOTO: RODRIGO GADELHA

As adversidades que o rodeavam não o fizeram desistir dos sonhos. Há quatro anos, ele se inscreveu para a seleção de novos talentos da Edisca e foi aprovado.

Além das aulas de dança contemporânea e clássica, os integrantes do espaço aprendem a exercitar outros potenciais com oficinas de maquiagem, de cabelo, de fotografia e de computação.

"Nunca eu, um jovem de periferia, teria acesso a isso tudo. Porque a Edisca não é só dança: tem reforço, palestras, várias coisas que dão mais possibilidades para o nosso futuro. É algo revolucionário", reconhece ele.

Depois de passar por uma turma preparatória, no ano passado o jovem foi selecionado para o corpo de baile do espaço e integra o grupo de bailarinos que sobem ao palco para apresentar "Estrelário", o novo espetáculo da Edisca, em cartaz desde esta quinta (14) até sábado (16).

Bailarinos da atual geração da Edisca conduzem novo espetáculo da escola de arte com expressiva dramaticidade e envolvente trabalho corporal FOTO: RODRIGO GADELHA

Essa é a primeira vez que a mãe de Francisco o vê em uma montagem. "Meus pais estavam bem ansiosos, até mais do que eu. A minha mãe ficou muito feliz porque ela sempre me apoiou muito na vida como bailarino e nunca me viu dançar".

No último ano do estudo escolar regular, agora ele vislumbra prestar vestibular para o curso de Educação Física e reflexiona que a contribuição da Edisca em sua formação é bem mais ampla que só artisticamente. "Nós somos motivados para querer ser sempre mais. Aqui a gente aprende a querer ser o máximo que a gente pode ser".

Serviço

Espetáculo Estrelário - Edisca

Nesta quinta (14), sexta (15) e sábado (16), às 18h e 20h, Teatro da Edisca - Prof. Antônio Carlos Gomes da Costa (Rua Des. Feliciano de Ataíde, 2309, Água Fria).

Ingresso: Uma lata de leite em pó. Troca nos dias das apresentações, na portaria do Teatro, a partir de 13h.

Informações: (85) 3278-1515