José Loreto desmente grosseria com fã em Fortaleza: 'tenho educação'

José Loreto negou ter sido grosseiro com fã durante viagem a Fortaleza, onde participou da 29ª edição do Cine Ceará. O ator fez uma transmissão ao vivo em seu Instagram neste sábado (31) para desmentir o episódio.

"Estou em Fortaleza e decidi fazer uma live porque acho uma forma genuína de me expressar. É uma live para fazer um desabafo, terapia e reflexões", disse o ator.

"Já fiz peça infantil em que ganhava 20 reais por fim de semana. Graças aos meus trabalhos na televisão, consegui uma visibilidade maior. Nunca vou destratar uma pessoa que chega com carinho. Tenho educação. Tenho 35 anos e sei meu lugar no mundo. Trato as pessoas com a maior dignidade", completou.

Loreto foi repreendido em suas redes sociais após o anúncio de que teria destratado uma fã na última sexta-feira (30). Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal "O Dia", o ator se negou a tirar foto com idosa e ainda disparou: "Eu não sou o Mickey. Você não está na Disney".

No Instagram, recebeu mensagens repreendendo a suposta atitude: "Valorize seus fãs, um artista só chega no topo com a ajuda dessas pessoas", disse um seguidor.

Na transmissão ao vivo, Loreto comentou ainda que "as vezes, é bom andar despercebido, mais tranquilo" e afirmou seu carinho pelo público do Ceará: "Estou amando essa terra. Sou grato".