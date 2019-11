Itaú Cultural abre inscrições gratuitas para curso de dramaturgia negra até terça (19)

O Itaú Cultural recebe, até 19 de novembro, inscrições de alunos de teatro interessados em participar do curso online "Dramaturgia Negra: A Palavra Viva". Realizada na modalidade de Ensino à Distância (EAD), a formação é aberta para estudantes de todo o País. O pré-requisito é estar vinculado a uma instituição de artes cênicas.

O curso acontecerá entre 16 de janeiro e 1º de março de 2020, direcionado ao exercício de investigação sobre a dramaturgia negra brasileira. Com orientação de Dione Carlos, as aulas incluem, ainda, a análise do trabalho das dramaturgas Fernanda Julia Onisajé (BA), Viviane Juguero (RS) e Cristiane Sobral (DF). Há 40 vagas disponíveis.

A proposta específica do curso é possibilitar discussões e estudos à respeito da dramaturgia com foco multicultural, refletindo sobre influências desde o teatro egípcio até a dramaturgia negra contemporânea, além das heranças indígenas-afro-brasileiras.

Seleção

O Itaú Cultural divulgará a lista de selecionados no próximo dia 13 de dezembro, por meio do site www.itaucultural.org.br.

A seleção será feita através de carta de interesse e de currículo. E, no momento da inscrição, o estudante deverá anexar o comprovante de matrícula da instituição de ensino relacionada às artes cênicas a qual é vinculado.

Programa

O cronograma do curso é composto por um período de ambientação do aluno na plataforma digital, seguido pela sequência de quatro aulas que incluem vídeo-aula, aula escrita e leitura. A interação segue, ainda, por meio de um fórum entre alunos, uma vídeo conferência com a professora e a escrita de cenas curtas, com devolutiva do corpo pedagógico.

A série de aulas tem como temáticas "As Matrizes Negras da Dramaturgia", "Entre Teatros e Dramas: Universos Cênicos", "Teatro Brasileiro: Indígenas e Negros" como os "Primeiros Atores e Dramaturgias e Escrevivências".