A Comissão de Seleção do Troféu Sereia de Ouro, criado pelo chanceler Edson Queiroz, divulgou os nomes dos quatro personalidades cearenses que serão agraciadas neste ano: o artista Espedito Seleito, o cientista Fernando de Mendonça, a desembargadora Iracema do Vale e o médico Sulivan Mota.

A solenidade de entrega da 49ª edição do troféu acontecerá no dia 27 de setembro, no Theatro José de Alencar (TJA).