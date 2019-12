Harry Styles inclui áudio de ex-namorada em nova música sobre término

Nesta sexta-feira (13), os fãs de Harry Styles, 25, puderam conferir o novo álbum solo do ex-One Direction, "Fine Line", com faixas inéditas. Uma delas, em particular, chamou a atenção dos ouvintes por ter uma gravação em áudio da modelo Camille Rowe, ex-namorada do cantor.

A música "Cherry", que fala sobre um término, finaliza com a voz de Rowe dizendo frases em francês. O namoro dela com Styles terminou em 2018, após um ano de relacionamento.

Logo que a música foi ao ar, os fãs começaram a levantar a hipótese da voz ser de Rowe, embora o próprio Harry Styles já tivesse confirmado isso. "É minha ex namorada. Eu adicionei depois e percebi que fazia parte da música", disse ele em uma entrevista ao New Music Daily com Zane Lowe, publicada no final de novembro. "Somos amigos e tal, então eu perguntei se estava tudo bem. E ela estava bem com isso".

O cantor já havia dito que "Fine Line" seria primordialmente sobre "sexo e tristeza", já que as músicas vêm de "um coração partido". "Foram as músicas que tive mais dificuldade para escrever. Tive que doar parte da minha alma para compô-las. Me questionei sobre cultura, gênero, identidade, masculinidade e sexualidade", disse em entrevista à revista norte-americana Rolling Stones.

Ele também revelou ter usado substâncias alucinógenas durante a gravação do novo álbum. "A gente usou muitos cogumelos, deitados na grama, e ouvindo Ram, de Paul McCartney com o brilho do sol. A gente colocava as caixas de som no quintal".

Styles passará pelo Brasil em 2020 com a turnê "Love on Tour".