Gizelly perde disputa para Babu e Mari, e deixa o BBB20 com 54,79% dos votos

O sonho de vencer o Big Brother 2020 terminou nesta terça-feira (14) para a advogada Gizelly. A capixaba foi a 14ª eliminada do BBB20, com 54,79% dos votos. O flamenguista Babu recebeu 41,33%. Mari recebeu 3,88%.

Pouco antes de anunciar o resultado da votação, Tiago Leifert fez um breve discurso. "O Big Brother é desenhado exatamente com provas, com dinâmicas, que trazem à tona o que você tem de melhor e o que você tem de pior também. A sua luz e a sua sombra. E a forma como você lida com esses dois lados é fundamental para que você siga firme e bem no jogo".

Em seguida, Leifert destacou a força de Gizelly e sua energia. "O medo é a porta de entrada para o lado sombrio. E a responsabilidade é sua, de colocar a sua energia de um lado, ou de outro". Em seguida, Leifert anuncia: "A pessoa que sai hoje tem muita força. Quando ela colocou essa força no lado da luz, brilhou demais. Estava tudo indo bem. Calma. Diminui. Vento muito forte machuca. A brisa é que é gostoso. Meu furacão, vem para cá".

Emoção

Antes de deixar a casa do BBB20, Gizelly foi abraçada pelos colegas de confinamento. "Estou tão feliz, gente. Aproveitem tudo! A piscina, que eu aproveitei pouco...", afirmou emocionada Gizelly.

Depois de deixar o confinamento, Gizelly conversou com Thiago Leifert. "Ser de verdade tem um preço. E eu paguei por isso". A agora ex-sister continua: "Eu não gosto quando eu fico com raiva. Uma palavra lançada não volta. Mas que bom que um montão de gente gostou de mim. Eu tinha muito medo de ser muito rejeitada pelas pessoas".

O BBB 20 termina na quinta-feira (23).