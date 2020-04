Gabriela Prioli será promovida e ganhará programa em horário nobre na CNN, diz colunista

Depois de ameaçar deixar a CNN duas semanas após a estreia do canal, a advogada e comentarista política Gabriela Prioli deverá ser promovida e ganhar um formato em horário nobre na emissora. As informações são do colunista Leo Dias.

De acordo com ele, o novo formato contará com Prioli como o principal rosto. A ideia vem sendo elaborada em total sigilo e só deve ser anunciada nos próximos dias.

A atração será voltada para análises das notícias do dia e antecederia o programa de William Waack na parte noturna.

A comentarista Gabriela Prioli anunciou sua saída do quadro "O Grande Debate", da CNN Brasil, pelo Twitter, no domingo (29). Segundo comunicado divulgado pelo canal de TV, o futuro dela na emissora será decidido nos próximos dias.

Mestre em direito penal pela Universidade de São Paulo e professora na pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Prioli participava dos programas de debates mediados pelo jornalista Reinaldo Gottino, ao lado de Caio Coppolla e Tomé Abduch. O quadro integra o programa Novo Dia.

Vídeos viralizaram no Twitter com momentos dos debates. Em diversas ocasiões, Prioli era interrompida e criticava os atos de seus colegas de bancada.

Desde sexta-feira (27), circula um vídeo em que Reinaldo Gottino, mediador do quadro, a interrompia várias vezes. Ao fim do dia, a CNN Brasil distribuiu um comunicado informando que o quadro passaria a ter novos debatedores - os advogados Gisele Soares e Thiago Anastácio. O canal fez constar no texto um pedido de desculpas de Gottino a Gabriela: "Eu me excedi", admitiu ele.