Gabriel David diz que pediu opinião de Anitta em ensaio da Beija-Flor

Novo affair de Anitta, Gabriel David não foge do tema quando o assunto é o relacionamento com a cantora. Em entrevista a Leo Dias, o dirigente da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis não confirmou o namoro, mas revelou que pediu a opinião da cantora durante ensaio da comissão de frente.

"Ela foi ver e ela gostou. Anitta foi assistir ao ensaio da comissão de frente, tem muito a ver com ela e gostou muito. Eu queria ouvir a opinião dela porque como artista o ponto dela é importante para mim. É uma honra para mim ter a opinião dela", contou o herdeiro de Anísio Abrahão David.

Gabriel também comentou a responsabilidade de mudar o Carnaval: "Beija-Flor já foi uma escola gigante e é uma responsabilidade grande estar no comando agora. Mas tenho que cumprir esse papel com responsabilidade. A gente é novo acha que pode fazer tudo, mas com a idade vai melhorando. Estou trazendo a moda para o mundo so samba também"