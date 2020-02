Anitta com novo affair? Casal é visto no sambódromo carioca

A cantora Anitta, 26, tirou fotos em camarote e posou tranquilamente com o novo affair, o empresário Gabriel David, 22, dirigente da Beija-Flor, na madrugada desta segunda-feira (24).

O casal acompanhava escolas de samba no Sambódromo carioca.

A cantora vem adotando fantasias com bandeiras sociais no Carnaval, estreando como abelha em Salvador, depois cavalo marinho em Recife e sapo para show em São Paulo. Anitta disputa o hit nacional do Carnaval este ano com 'Contatinho', de Leo Santana.

Quem é o novo affair

Gabriel David é herdeiro de Anísio Abrahão David, presidente da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.

Vestida de lagarto, Anitta se apresentou, durante os desfiles na Sapucaí, em tal camarote, colocando todos os presentes para dançar, com seus grandes sucessos. Divulgação

Ele também é sócio com a promoter Carol Sampaio do 'Nosso Camarote', um dos espaços VIPs mais badalados do Sambódromo.