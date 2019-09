"Fui lá e estendi a mão", Luana Piovani sobre o fim do relacionamento de Scooby e Anitta

Luana Piovani garante que a relação com o ex Pedro Scooby finalmente está bem, como havia proposto a ele quando terminaram.

A atriz, inclusive, foi quem o ofereceu ajuda para o surfista superar o término com Anitta. "Quando ele se ferrou, enfiou a viola no saco e disse: 'Preciso de ajuda'. Eu fui lá e estendi a mão, o que as mulheres sempre fazem. É o nosso papel. Porque se a gente não fizer, a história acaba. Alguém tem que ceder", contou em entrevista ao Universa.

O fim do relacionamento entre Pedro Scooby e Anitta não foi dos mais amigáveis. A cantora dispensou o surfista por telefone.

Luana lamentou ainda o momento pelo qual Pedro passa. "Agora ele está vivendo seu momento Geni. Mandei um recado para ele para explicar que vai passar".