Filme cearense "Pacarrete" é o grande vencedor do 47º Festival de Cinema de Gramado

Na noite de sábado (24), foram anunciados os vencedores do 47º Festival de Cinema de Gramado. O audiovisual feito no Ceará está em festa. "Pacarrete", do diretor cearense Allan Deberton foi o grande vencedor da noite. A obra rodada em Russas (165 km de Fortaleza) disputou com outras seis produções ao grande prêmio de um dos maiores eventos da sétima arte brasileira.

Ganhou um total de oito prêmios ( dos 15 distribuídos para a categoria "Longas-metragens Brasileiros"), incluindo os principais da competição como "Melhor Filme" “Melhor Direção” (Allan Deberton) e "Melhor Atriz" (Marcélia Cartaxo). Completa a lista gloriosa de "Pacarrete" as vitórias por "Melhor Roteiro" (Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro), "Melhor Atriz Coadjuvante" (Soia Lira), "Melhor Ator Coadjuvante" (João Miguel), “Melhor Desenho de Som” (Cauê Custódio e Rodrigo Ferrante) e "Júri Popular".

A personagem Pacarrete é encarnada brilhantemente por Marcélia Cartaxo ("A Hora da Estrela", "O Céu de Suely").

Diretor cearense Allan Deberton levou o prêmio de Melhor Diretor, além do prêmio máximo de Melhor Filme. Atriz Marcélia Cartaxo também levou o prêmio de Melhor Atriz Foto: Edison Vara/Agência Pressphoto

A obra é baseada em fatos reais e apresenta a vida de uma icônica moradora do município. Ela ama as artes, em especial o balé. Na véspera da festa de 200 anos da cidade, ela decide fazer uma apresentação de dança, como presente “para o povo”. Mas, nem tudo será fácil para esta senhora tão valente.

"Agradeço ao festival de Gramado e toda sua equipe, vi em Pacarrete um exemplo de resistência. Todo artista precisa resistir. Viva o nordeste!", comentou a paraibana ao Caderno Verso minutos depois da premiação.

Marcélia Cartaxo é Pacarrete

Deberton, por sua vez, ressaltou toda a comoção da equipe e afirmou que a expectativa agora é a estreia do filme no Ceará. O menino que aos 10 anos de idade brincava de fazer filmes na vizinhança agora é premiado num dos principais palcos do audiovisual brasileiro. "Estamos muito felizes aqui. É uma realização", descreve o cineasta.

O filme será exibido no dia 6 de setembro, às 19h30, no Cineteatro São Luiz.

*O repórter viajou a convite do Festival de Cinema de Gramado