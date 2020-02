Filme cearense "Canto dos Ossos" é vencedor da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes

O filme cearense “Canto dos Ossos”, da dupla Petrus de Bairros e Jorge Polo, venceu como melhor longa-metragem da Mostra Aurora na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

A cerimônia de encerramento, realizada na noite deste sábado (1), no Cine-Tenda, consagrou a produção com o prêmio concedido pelo Júri Oficial, formado por críticos e pesquisadores do audiovisual.

Com a vitória, "Canto dos Ossos" quebra um jejum de dez anos de ausência de prêmio para o Ceará na competição. Naquela época, ocupava o palco da celebração o cearense "Estrada para Ythaca", ganhador do principal prêmio da Mostra de Tiradentes.

Narrativa

O filme vencedor conta a história de duas amigas monstras que decidem seguir rumos diferentes. Décadas depois da despedida, Naiana é professora do ensino médio em uma pequena cidade litorânea, onde um hotel em reforma emana uma estranha presença. A três quilômetros dali, a noite devoradora envolve Diego.

Graduado em Cinema e Audiovisual na Universidade Federal Fluminense, Petrus Augusto de Bairros, um dos realizadores, é roteirista e montador de Fortaleza. Além de "Canto dos Ossos", Petrus escreveu, montou e dirigiu com Helena Lessa o longa-metragem Buraco Negro (2017).

Integrou ainda o coletivo OSSO OSSO, que, entre 2013 e 2017, produziu diversos filmes, vídeos, ilustrações, histórias em quadrinhos e zines, entre outros materiais e ações. Entre 2007 e 2008, fez parte ainda do Laboratório de Estudos e Experimentações em Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (LEEA-UFC).

Confira os premiados da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes

- Melhor longa-metragem Júri Popular: Até o Fim (BA), de Glenda Nicário e Ary Rosa.

- Melhor curta-metragem Júri Popular: A Parteira (RN), de Catarina Doolan.

- Melhor curta-metragem pelo Júri Oficial, Mostra Foco: Egum (RJ), de Yuri Costa.

- Melhor longa-metragem pelo Júri Jovem, da Mostra Olhos Livres, Prêmio Carlos Reichenbach: Yãmĩyhex – As Mulheres-espírito (MG), de Sueli Maxakali e Isael Maxakali.

- Melhor longa-metragem da Mostra Aurora, pelo Júri Oficial: Canto dos Ossos (CE), de Jorge Polo e Petrus de Bairros.

- Prêmio Helena Ignez para destaque feminino: Lílis Soares, diretora de fotografia.

- Prêmio Canal Brasil de Curtas: Perifericu (SP), de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira.