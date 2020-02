Filho de Gabigol e Rafaella Santos é um menino, diz colunista

Desde o fim do relacionamento de Gabigol e Rafaella Santos, circulam boatos de que estariam esperando o primeiro filho. Segundo o colunista do UOL, Léo Dias, a irmã de Neymar estaria no sexto mês de gravidez e espera um menino, que deve se chamar Matheo.

Os dois ainda não comentaram sobre o assunto. A assessoria de Rafaella disse que não responde pela vida pessoal dos contratantes.

O ex casal oficializou o término do relacionamento em janeiro de 2020. Gabi Gol teve seu nome envolvido em boatos de affair com a modelo Mariana Braguês.

No Instagram, algumas fotos de Rafaella estão com os comentários bloqueados. Nas publicações, ela aparece com a barriga escondida.