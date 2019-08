Festival de Sanfoneiros de Limoeiro do Norte começa na próxima quinta (29)

O 12º Festival de Sanfoneiros de Limoeiro do Norte (CE) acontecerá de 29 a 31 de agosto. Com acesso gratuito, a programação se concentrará na Igreja Matriz (Praça José Osterne) do munícipio de Limoeiro, região do Vale do Jaguaribe. O evento ocorre em paralelo às comemorações pelos 122 anos de fundação da cidade, completados na próxima sexta (30).



Todos os dias da programação, a partir das 20h, o público terá como conferir apresentações instrumentais, mobilizando formações que envolvem a sanfona. Sanfoneiros locais, convidados do Vale do Jaguaribe e das demais regiões do Ceará dividirão o palco na Praça da Matriz.

Na programação de abertura, o show "Tocando o Nordeste" reunirá os cantores populares Deilson Rabelo, Edson Clay, Gil Tony e Gilson Saraiva, acompanhados pelo sanfoneiro Elias Carneiro. A tradicional Banda Stylus de forró encerra a sequência de shows no dia, e vai comandar os "parabéns" a Limoeiro, na virada para o dia 30.

No restante da programação, artistas como Waldonys (homenageando os 30 anos de saudades de Luiz Gonzaga), na sexta, e o sanfoneiro Luizinho Calixto (lembrando os 100 anos de nascimento de Jackson do Pandeiro), movimentam o Festival.

A jovem sanfoneira Cecília Amorim se apresenta no dia 31

Palco livre

Durante a manhã do sábado (31), o Festival terá um palco livre para receber instrumentistas amadores - iniciantes ou experientes, dentre outros músicos interessados em dar uma "canja". O encontro, intitulado "Forró na Feira", acontecerá a partir das 8h, na Praça Coluna da Hora (Praça Capitão João Ennes), em Limoeiro.



Serviço

12º Festival de Sanfoneiros de Limoeiro do Norte

De 29 a 31 de agosto, a partir das 20h, na Praça da Igreja Matriz (Praça José Osterne), em Limoeiro do Norte (CE). Acesso gratuito. Contato: (85) 99685.2096

Programação

Dia 29 (quinta), no Palco da Praça da Igreja Matriz

20h – Cortejo de abertura

20h30 – Fernando do Acordeon

21h – Toinho do Xote

21h30 – Edilson do Acordeon

22h – Show “Tocando o Nordeste”, com Deilson Rabelo, Edson Clay, Gil Tony, Gilson Saraiva e o sanfoneiro Elias Carneiro

22h45 – Banda Styllus

Dia 30 (sexta), no Palco da Praça da Igreja Matriz

20h30 – Marcone do Acordeon

21h – Damião Carneiro

21h30 – Waldonys

22h45 – Berg do Acordeon e Filhos de José

Dia 31 (sábado)

8h – Forró na Feira, na Praça da Coluna da Hora

Local: Palco da Praça da Igreja Matriz

20h30 – Anísio Júnior

21h – Ferro Quente

21h30 – Cecilia Amorin

22h – Luizinho Calixto

23h15 – Paulo Ney e Paulo Henrique