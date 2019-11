Festival de cinema abre inscrições para filmes produzidos com celular

O Festival de Cinema FILMAÊ realiza, em 2020, a sua segunda edição e premia filmes produzidos com celular, tablet ou câmera de ação, como a GoPro. A oportunidade abrange brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil há pelo menos dois anos, sem número limite de filmes por pessoa e sem fixação de idade. As inscrições podem ser feitas no site até 5 de janeiro de 2020.

Cada título deve ter sido realizado a partir de janeiro de 2016 e é permitido o uso de equipamentos de apoio como microfones externos, lentes adaptáveis, tripés e luzes. A edição também pode ser feita em outra plataforma, mas não serão aceitos filmes finalizados por aplicativos de edição automática. A duração deve ser de 1 a 15 minutos (contando com os créditos).

Os filmes inscritos passarão por uma comissão de seleção prévia, encarregada de analisar todo o material que chegar ao site. Serão selecionados mais ou menos 80 títulos, que ficarão em exibição no site do festival. Dessa primeira seleção, a curadoria escolherá cerca de 40 filmes finalistas. Além da qualidade narrativa e a originalidade de abordagem, será avaliado também a resolução HD ou superior - no formato widescreen ou na posição vertical.

Estes filmes serão exibidos no cinema do Espaço Cultural Renato Russo e estarão disponíveis, também, no site para votação. Os mais votados serão encaminhados para a exibição pública e concorrerão aos prêmios do festival.

O gênero deve ser incluso em uma das seguintes categorias: Melhor Filme de Ficção, Melhor Filme Documentário, Melhor Videoclipe, Melhor Reportagem Mojo (Jornalismo Cidadão) e Melhor Filme Experimental. O Júri Oficial ainda elegerá o Melhor Filme Infantojuvenil (de 8 a 12 anos) e Melhor Filme Juvenil (13 a 17 anos) o Melhor Filme de Brasília. Já o Júri Popular será responsável por apontar os vencedores nas categorias técnicas: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Interpretação, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Melhor Edição. Os vencedores receberão um Troféu FILMAÊ.