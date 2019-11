Exposição “Khôra” de Maíra Ortins abre neste sábado (30), em Fortaleza

O lançamento da exposição "Khôra", da artista visual Maíra Ortins acontece neste sábado (30), às 10h, no Sobrado Dr. José Lourenço, no Centro de Fortaleza. A mostra terá entrada gratuita e ficará em cartaz até o dia 1º de fevereiro de 2020.

Após nove anos sem expor individualmente em Fortaleza, a pernambucana, radicada no Ceará, Maíra Ortins apresenta um percurso poético que abrange diversas fases de sua carreira criativa.

Maíra Ortins lança exposição “Khôra”, em Fortaleza Foto: Maíra Ortins

“Khôra” é o nome do projeto de pesquisa sobre migração com curadoria do fotógrafo Silas de Paula. Composto de fotografias, vídeos, objetos e fotopintura, o trabalho dialoga com o universo da performance e fotografia contemporânea sob a perspectiva do olhar reflexivo de Maíra Ortins.

O ponto inicial da pesquisa são as complexas relações da sociedade com os imigrantes nos principais centros urbanos europeus e o contraponto destas relações quando o tema é abordado e vivido no Brasil.

Composto por fotografias, vídeos, objetos e fotopintura, o trabalho dialoga com o universo da performance e fotografia contemporânea sob a perspectiva do olhar reflexivo de Maíra Ortins Foto: Maíra Ortins

Juntamente com as séries de fotografias realizadas em Belgrado, Barcelona e Fortaleza, também será exibido um recorte do projeto Deriva, que tem como personagem a “criatura abissal”, igualmente realizado ao redor do mundo.

Na série abissal a perspectiva é onírica e de fabulação e tem foco no documental ficcional, o que faz com que o visitante sinta-se confuso sobre o conceito moderno de realidade.

“Judith: somos todos iguais perante a lei” é a personagem principal do Khôra Foto: Maíra Ortins

O discurso político entremeia a série dos abissais, porém são nas imagens com “Judith”, outra personagem pela artista criada, que este traço fica mais evidente. “Judith: somos todos iguais perante a lei” é o título de uma de suas séries, sendo Judith a personagem principal do "Khôra".

Serviço:

Exposição “Khôra”

Abertura: neste sábado (30), às 10h, em cartaz até o dia 1º de fevereiro de 2020, com entrada gratuita.

Local: Sobrado Dr. José Lourenço - Rua Major Facundo - Centro, Fortaleza - CE.

Site artista