Espetáculo "Barracal" volta para Cineteatro São Luiz neste sábado (23) com entrada franca

O diário da escritora Carolina Maria de Jesus e os sambas de Cartola voltam a se reencontrar nos palcos em nova apresentação do espetáculo "Barracal". A peça, que estreou no ano passado, volta a ser encenada em Fortaleza no próximo sábado (23) no Cineteatro São Luiz com entrada franca.

Com direção de Andréia Pires, o espetáculo foi construído a partir de trechos do livro "Quarto de Despejo" (1960), escrito por Carolina Maria de Jesus.

Moradora da favela do Canindé, em São Paulo, a escritora mineira mantinha um diário pessoal com relatos e reflexões sobre o cotidiano de pobreza no Brasil. Na obra cênica, a dureza do texto de Carolina se encontra com a poética do sambista carioca Cartola, outro artista que surge da periferia.

O espetáculo levanta discussões a partir de temas como desigualdade social, jovens negros, mulheres na periferia e estrutura de moradia das cidades.

Com canções interpretadas ao vivo, sob direção musical de Pedro Madeira, "Barracal" conta com a atuação de Luiza Nobel, Vinícius Cafer e Izaura Lila. Ao todo, o espetáculo envolve 23 pessoas, entre atores, bailarinos, músicos e pesquisadores.

Serviço

Espetáculo "Barracal". Sábado (23), às 19 horas, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Entrada gratuita.