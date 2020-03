Equipamentos culturais geridos pelo Estado têm atividades suspensas por causa do coronavírus

Os equipamentos culturais geridos pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) estão com as atividades suspensas por 15 dias devido a pandemia de coronavírus. Até a manhã desta terça-feira (17), nove casos da doença foram confirmados no Estado.

Conforme o decreto publicado pelo Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (16), a medida afeta centros culturais, museus, teatros, escolas, dentre outros, como Cineteatro São Luiz, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Centro Cultural Bom Jardim, Casa De Saberes Cego Aderaldo (em Quixadá), Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira (no Crato), Theatro José de Alencar, Teatro Carlos Câmara, Museu Sacro São José de Ribamar, Arquivo Público do Ceará, Porto Iracema das Artes, Porto Dragão, Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, Sobrado Dr. José Lourenço, Escola de Artes Thomaz Pompeu Sobrinho e Casa de Juvenal Galeno.

A Secult também ressalva que as atividades administrativas da própria pasta e dos equipamentos serão mantidas. As medidas estão sendo adotadas para conter o avanço do coronavírus no Ceará.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.