Encontro de improvisação une linguagens corporais a diferentes gêneros de dança

O I Encontro de Improvisação é um projeto de imersão interdisciplinar de dança e música com a ideia de abrir um espaço de encontro de linguagens corporais e de diversos gêneros de dança. A arte torna-se meio de criação, fortalecimento e reconhecimento. O evento é uma iniciativa do NODO Coletivo e acontece no Karthaz Studio, no dia 21 de setembro, às 17h. A programação é aberta ao público geral e aos amantes da dança urbana e contemporânea. A entrada é gratuita.

“Nesta primeira versão, criamos parceria com o Fórum das Danças Urbanas, NODO Coletivo e o Karthaz Studio para a realização do evento. O I Encontro de Improvisação dialoga com os formatos tradicionais das danças urbanas Cypher, com a dança contemporânea e com os convidados especiais DJ LolyPop, e o músico compositor contemporâneo Issac Omar. Convidamos os artistas da dança contemporânea e da dança urbana de Fortaleza para partilharmos e nos fortalecermos nesse encontro. Vamos potencializar a construção da intepretação cênica de nossos artistas”, pontua Linhares Júnior, coreógrafo e idealizador do Karthaz Studio.

A improvisação é um ato de livre expressão que estimula a imaginação e a exploração através da interação de elementos internos e externos, roteirizados ou com a liberdade de serem abordados pela própria intuição. Na dança contemporânea, o bailarino cria possibilidades e abre portas para novas rotas de movimento.

Serviço

I Encontro de Improvisação

Dia: 21 de setembro de2019

Horário: 17h

Local: Karthaz Studio

Endereço: Rua Pero Coelho 442, Centro (atrás do Banco Central)

Gratuito

