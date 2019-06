Em 'Toy Story 4', novo brinquedo entra em apuros, e Woody e companhia partem em última aventura

Quem poderia imaginar que um garfo de plástico poderia render tanta dor de cabeça para o caubói Woody e seus amigos. É justamente a chegada do novo amiguinho e suas posteriores fugas que agitam o enredo do quarto "Toy Story", que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (20).

Na trama dirigida por Josh Cooley, o talher velho de plástico, Garfinho, é transformado pela pequena criança Bonnie em seu primeiro dia de aula em um novo brinquedo. Ele se junta aos demais bonecos conhecidos do grande público e que fazem sucesso desde os anos 1990: o xerife Woody, o patrulheiro espacial Buzz Lightyear, o Sr. Cabeça de Batatas e tantos outros.

Porém, por ter vindo do lixo, Garfinho não se considera um brinquedo dos mais nobres e vive fugindo das mãos da menina. E é justamente em uma dessas fugas que a turma de brinquedos se vê envolvida em uma tremenda confusão.

Garfinho não se considera um brinquedo dos mais nobres

Bonnie resolve levar toda a gangue em uma viagem familiar, e Woody se dispersa à procura do amigo e acaba inesperadamente se juntando à sua amiga Bo Peep, que há muito tempo não se viam. Ela será fundamental para arquitetar os planos para tentar resgatar Garfinho, a esta altura sequestrado por bonecos vilões que vivem há anos em um antiquário.

O que se vê a partir disso é uma série de tentativas -algumas delas frustradas- de encontrar o talher de olhos esbugalhados. Mesmo dentro do carro dos pais de Bonnie, os demais brinquedos, sob o comando de Buzz, conseguem arrumar uma maneira de sair e de ajudar o xerife e sua turma.

À medida que o tempo vai passando, Woody percebe que não pode deixar Garfinho para trás, mesmo sendo aconselhado pelos outros brinquedos a fazê-lo. A lealdade que aprendeu a ter com seu antigo dono, Andy, de quem ele morre de saudade, o faz seguir em frente. Mesmo que isso possa trazer sérios riscos à integridade física do boneco feito de pano.

o Coelhinho e o Patinho são personagens fundamentais

Dois personagens são fundamentais para dar um tom ainda mais engraçado à narrativa. São eles o Coelhinho e o Patinho, dublados respectivamente por Antonio Tabet e Marco Luque. "É um universo que não para de crescer, nós mesmos estamos fazendo os novos personagens. Cada vez o filme cativa mais e é infinito. Brinquedo é algo que todo mundo teve", conta Tabet em vídeo oficial da Disney/Pixar.

Ao programa de Ellen DeGeneres, o ator Tom Hanks, que empresta sua voz a Woody nos Estados Unidos, disse que se emocionou ao ler o roteiro. As cenas mais para o fim do longa são mais emocionantes e mesclam com as aventuras dos brinquedos.

Ele contou que pegou alguns textos de Tim Allen [que interpreta o Buzz Lightyear] que o alertava que as últimas páginas do roteiro eram "difíceis". "Essa é a conclusão da franquia. As últimas sessões de gravação foram difíceis. Estamos nos despedindo do quarto de Woody, Buzz e Bonnie, Andy e de todo mundo. Foi muito emocionante", disse Hanks.

Filha de Marco Luque adoraram a dublagem do pai

Antonio Tabet e Marco Luque

Dublador do personagem Patinho no filme "Toy Story 4", Marco Luque, 45, conta que quem mais curtiu o resultado foram Isa e Mel, suas filhas de 8 e 6 anos, respectivamente. "Minha família também assiste, e as meninas ficaram bem empolgadas quando souberam que emprestaria minha voz para o Patinho. Elas adoraram", conta.

Na história, Coelhinho (Antonio Tabet) e Patinho são vistos pela primeira vez presos em uma parede prontos para serem adquiridos como prêmio por qualquer criança que acerte um tiro no alvo. Porém, isso nunca acontece e eles acabam fugindo do parque de diversões. E se tornam importantes nos planos com a trupe de brinquedos de Bonnie.

"É um grande prazer fazer essa dublagem. Ser convidado para participar de uma das maiores franquias da animação é ainda mais significativo para mim. 'Toy Story' é um dos filmes mais marcantes da Disney e Pixar, ganhador de Oscar, então tem um peso e uma responsabilidade a mais ter sido convidado a integrar esse projeto", reforça Luque.

Ele conta que a preparação se deu logo no início, assim que recebeu o convite e entendeu um pouco mais sobre o personagem. "A partir daí, comecei a pensar em como fazê-lo, qual seria a melhor entonação para usar, qual seria a característica mais marcante do personagem. Sempre tenho esse trabalho inicial de análise com os papéis. Depois alinhei tudo com os produtores do filme e com a Disney e o resultado ficou muito legal", conclui.