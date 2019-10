Em praia do Ceará, Marina Ruy Barbosa comemora dois anos de casamento

Para comemorar o aniversário de dois anos de casamento, Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão estiveram na Praia do Preá, no Ceará, e compartilharam alguns momentos juntos nas redes sociais. No Instagram, Marina também publicou imagem agradecendo o tempo ao lado do marido.

"Ah meu amor, agradeço todos os dias por ter te encontrado logo nessa vida! Tudo fica tão mais fácil do teu lado. Você me provou que o amor só precisa ser sofrido de saudade. Você faz eu ser minha melhor versão", escreveu a artista em um dos trechos da postagem.

Nas outras publicações, ela mostrou alguns dos momentos em solo cearense, com direito a passagem pela praia, caminhada pelas dunas de areia e jantar romântico. Nos comentários, fãs e amigos elogiaram a paisagem e o corpo da atriz.

Xande Negrão também fez declaração. "Dois anos com o meu amor! Que alegria a minha, que sorte a nossa!", disse.