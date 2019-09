Edital de Incentivo às Artes será lançado nesta quarta-feira (11) com investimentos de R$ 7 milhões

O novo Edital de Incentivo às Artes, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado (Secult), será apresentado oficialmente na próxima quarta-feira (11). A 12ª edição do certame abrangerá 293 projetos de dez linguagens diferentes. O investimento é de R$ 7 milhões, o que representa um aumento de 19% no valor do último edital.

Os interessados poderão se inscrever entre 12 de outubro e 6 de novembro, pela página de editais da Secult. Nesta edição, a novidade é o lançamento do prêmio Pedro Boca Rica de Teatro de Bonecos e a inserção do Teatro de Bonecos como um edital específico.

Seguem contemplados no edital projetos de artes visuais, circo, dança, fotografia, humor, literatura, música, prêmio Alberto Nepomuceno, e teatro.

O edital fica disponível para conhecimento público entre a próxima quarta-feira (11) e o dia 11 de outubro. Neste período, o Porto Dragão recebe artistas, produtores culturais e demais interessados em uma programação de lançamento do edital.

A Secult disponibiliza ainda atendimento aos proponentes em dias úteis, das 8 às 17 horas, durante o período de inscrição, pelos telefones (85) 3101-6763 / 3101-6740.

Confira a divisão dos investimentos por linguagem:

Artes Visuais - 32 projetos - R$ 1.039.500,00

Circo - 29 projetos - R$ 630.000,00

Dança - 28 projetos - R$ 1.000.000,00

Fotografia - 18 projetos - R$ 462.000,00

Humor - 28 projetos - R$ 500.000,00

Literatura - 54 projetos - R$ 802.000,00

Música - 40 projetos - R$ 1.104.000,00

Prêmio Alberto Nepomuceno - 22 projetos - R$ 120.000,00

Prêmio Pedro Boca Rica de Teatro de Bonecos - 12 projetos - R$ 199.992,00

Teatro - 30 projetos - R$ 1.000.000,00

Comissões de Pareceristas - 62 projetos - R$ 240.609,60

Total - R$ 7.098.101,60