Duna do Pôr do Sol, em Jericoacoara, é um dos pontos turísticos nacionais favoritos dos brasileiros

A praia de Jericoacoara, no litorial oeste do Ceará, é famosa internacionalmente por sua beleza natural. Entre as atrações do local paradisíaco, que fica a 278 km de Fortaleza, está a duna do pôr do sol, pico em que os visitantes podem apreciar o espetáculo da natureza.

A Booking.com analisou os mais de 183 milhões de comentários de hóspedes para listar os sete pontos turísticos nacionais mais amados dos brasileiros – e entre cachoeiras e até santuários, o ponto turístico de Jeri está entre os sete pontos favoritos.

Para compor o ranking, os analistas de dados da Booking.com compararam as avaliações dos pontos turísticos nacionais deixados pelos viajantes brasileiros desde janeiro de 2018. Os destinos foram classificados pela pontuação média de avaliação e, para serem considerados na análise, precisavam estar entre os 100 destinos domésticos mais avaliados.

Os 7 pontos turísticos nacionais favoritos do brasileiro:

1 – Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu (PR)

2 – Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo (RJ)

3 – Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Aparecida (SP)

4 – Rua das Pedras, Búzios (RJ)

5 – Jardim Botânico, Curitiba (PR)

6 – Lago Negro, Gramado (RS)

7 - Duna do Pôr do Sol, Jericoacoara (CE)