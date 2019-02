A vertente da cozinha mediterrânea consiste nos costumes e hábitos alimentares dos países banhados pelo mar mediterrâneo, como a Itália, o sul da Espanha e a Grécia. Conforme Lívia Araripe, particularmente, essa culinária não apresenta uma proporção específica ou exata entre a ingestão de carboidrato, proteína e lipídeo "gorduras".

"O que a melhor define são os alimentos típicos, presentes na rotina das pessoas que seguem essa conduta alimentar, a exemplo do azeite, peixes de água salgada, frutas, verduras, oleoginosas, leguminosas e grãos", afirma. Confira as sugestões de refeitas para o café da manhã, almoço e jantar produzidas pela nutricionista.

Café da manhã: suco de limão com infusão de hortelã

Ingredientes:

Foto: Helene Santos

1 limão

4 folhas de hortelã fresca

170ml de água

Modo de preparo:

em um liquidificador bater todos os ingredientes, reservando 2 folhas de hortelã para colocar na hora de servir.

Café da manhã: torrada de pão integral com pasta de queijo ricota

Ingredientes:

Foto: café da manhã

1 colher de sopa de queijo ricota

1 colher de cafe de alecrim

1 colher de café de manjericão desidratado

Modo de preparo:

Pasta de queijo ricota: Com o auxilio de um garfo amasse o queijo e tempere com a ervas e misture bem. Coloque a pastinha sobre a torrada.

Café da manhã: iogurte com fruta e castanha

Ingredientes:

1 pote de iogurte natural 170ml

1 maçã cortada em cubo

5 castanhas

Almoço: peixe marinado em ervas e azeite com salada quente

Ingredientes - peixe:

Foto: Helene Santos

1 file de peixe de água salgada (180mg)

1 dente de alho

1 colher de café de alho

1 colher de chá de azeite

Sal e pimenta à gosto

Modo de preparo:

Em um vasilhame misture o peixe com os ingredientes citados, reserve e leve para a geladeira por aproximadamente 1 hora. Depois em um frigideira antiaderente grelhe o peixe.

Almoço - salada:

Ingredientes:

Foto: Helene Santos

2 colher de sopa de pimentão amarelo cortado em cubos grande

3 colher de sopa de berinjela cortada em cubos grandes

1 tomate pequeno cortado em cubos grandes

1 dente de alho

1 colher de chá de alecrim

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de azeite

Sal e pimenta à gosto

Modo de preparo:

Em uma panela inicie colocando o azeite, as ervas e o alho. Quando o alho estiver douradinho adicione nessa sequencia o pimentão, a berinjela e o tomate refogando bem entre o espaço de um para o outro. Tempere com sal e pimenta à gosto

Jantar - sopa de ervilha

Ingredientes:

Foto: Helene Santos

1 xícara de chá de ervilha

1/2 cenoura cortada em rodelas

1/2 cebola cortada em meia lua

1 dente de alho

1 colher de café de alecrim

Azeite

Sal e pimenta

modo de preparo:

Em uma panela de pressão inicie o refogado com o azeite, o alecrim, a cebola (deixe-a dourar) e o alho. Adicione as cenouras e a ervilha. Coloque para cada xícara de ervilha 3 de água. Tampe a panela de pressão e deixe cozinhar. Após pegar pressão conte 10 minutos no relógio, deligue o fogo. Com cuidado retire a pressão da panela, leve o conteúdo da preparação para o liquidificador e faça o creme. Tempere com sal e pimenta.