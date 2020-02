Conselho de Biblioteconomia e Secult chegam a acordo sobre direção da Biblioteca Estadual

Depois do Conselho Regional de Biblioteconomia – 3ª Região – Ceará e Piauí (CRB-3) questionar a nomeação da socióloga Glória Diógenes ao cargo de diretora da Biblioteca Pública do Estado do Ceará (BECE), Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Estado do Ceará encontrou Fernando Braga, presidente do CRB-3, na tarde desta sexta-feira (28). Em reunião na Secult, ficou decidido que a bibliotecária Enide Vidal permance na gestão do equipamento.



A Lei Federal 4.084/62, no item c do Artigo 6º, sinaliza que é uma atribuição do Bacharel em Biblioteconomia "a administração e direção de bibliotecas", sendo que Glória Diógenes é socióloga. Segundo o presidente do CRB-3, ficou acordado que Enide VIdal terá plenos poderes que o cargo confere, e Glória Diógenes assumirá a Superintendência de Ação Cultural, Educativa e Conhecimento da Biblioteca Pública Estadual do Ceará.



De acordo com Fernando Braga, o cumprimento da legislação fortalece o trabalho dos profissionais com formação em biblioteconomia. "Estamos assegurados legalmente. Estamos satisfeitos em o Estado ter nos ouvido. Essa situação, a nível Brasil, é recorrente. Nossa intenção também é alertar os outros estados sobre o que manda a lei".



Gestão



"A mudança é essa, deixando claro que a Emide é responsável pela administração, e a Glória assume essa superintendência. É uma gestão compartilhada. E cumpre-se a lei. Então a gente está corrigindo, de diretora para gestora", explicou Fabiano Piúba.



A BECE está em fase final de estruturação. "A gente está em fase de implantação, recebendo ainda mobiliários, equipamentos, num processo de montagem. A previsão que em março esteja montada e pronta para a reinauguração".