Conselho de Biblioteconomia contesta escolha de Glória Diógenes para direção da Biblioteca Estadual

Após a nomeação da socióloga e professora Glória Diógenes (UFC) para a direção da Biblioteca Estadual do Ceará, o Conselho Regional de Biblioteconomia reagiu e divulgou nota de repúdio à escolha. A entidade alega que a decisão infringe a Lei Federal 4.084/62. O item c do Artigo 6º da legislação sinaliza que é uma atribuição do Bacharel em Biblioteconomia "a administração e direção de bibliotecas".

Na nota, o Conselho ainda enfatiza que não houve, antes da nomeação, um diálogo com a Secretaria de Cultura do Estado (Secult), a fim de discutir a possibilidade de algum bibliotecário assumir o cargo. O texto ainda observa que não se trata de oposição à pessoa e ao currículo de Glória Diógenes, e sim "à arbitrariedade e à ilegalidade" da decisão da Secult.

O equipamento está fechado há 6 anos e passou por uma série de reformas. Segundo a Secult, o espaço tem previsão de reinauguração para o primeiro semestre de 2020. A Biblioteca, de acordo com anúncio do Secretário de Cultura do Estado, Fabiano Piúba, ontem (27), deve operar "conectada com uma ação cultural e educativa, mas também atuando como ambiente de produção de conhecimento e do fomento à pesquisa".

O novo conceito de atuação foi o argumento alegado pela Secult para nomear a socióloga. De acordo com Piúba, o perfil de Glória se alinha a essa perspectiva de gestão.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão estadual, a nova diretora da Biblioteca ainda não concederá entrevistas sobre a nomeação. A assessoria Informou ainda que, nesta sexta (28), às 14h, o secretário estadual de Cultura, Fabiano Piuba, e o presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, Fernando Braga, se reunirão para debater a situação.

Confira a nota do Conselho de Biblioteconomia na íntegra:

O Conselho Regional de Biblioteconomia – 3ª Região – Ceará e Piauí (CRB-3), autarquia federal de fiscalização do exercício legal da profissão de Bibliotecário vem a público manifestar repúdio à nomeação da Professora e socióloga Glória Diógenes como nova gestora da Biblioteca Pública do Estado do Ceará.

Com a medida o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), age arbitrariamente e com desrespeito à nobre profissão de Bibliotecário, infringindo a Lei Federal 4.084/62 que determina que a gestão de bibliotecas é privativa do Bacharel em Biblioteconomia devidamente registrado no Conselho profissional de sua região.

É bom deixar claro, que em nenhum momento este Conselho foi procurado pelos órgãos competentes, mesmo para diálogo, na perspectiva de discutir possíveis nomes de bibliotecários gabaritados para assumir tal cargo. Logo o CRB-3 que sempre está aberto ao diálogo.

Desta maneira, a ação é encarada por toda a 18ª Gestão do CRB-3, bem como toda a comunidade biblioteconômica, como desrespeito à nossa categoria profissional, uma vez que é nomeada outra um outro profissional sem a qualificação adequada a assumir um cargo que por direito legal é do Bibliotecário.

Para finalizar, deixamos claro que não temos nada contra a Socióloga e Professora, Glória Diógenes, uma profissional exemplar. Nosso repúdio refere-se à arbitrariedade e à ilegalidade da Secult em nomear uma profissional sem a formação adequada para gerir uma Biblioteca, desrespeitando uma lei federal. O CRB-3 está tomando as devidas providências legais para reverter essa situação.