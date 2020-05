Confira 10 trabalhos artísticos dos 400 projetos selecionados pelo Festival Cultura Dendicasa

Como um movimento na economia criativa e cultural, no contexto de combate à crise proveniente da pandemia de Covid-19, 400 projetos foram selecionados pelo I Edital Festival Cultura Dendicasa: Arte de Casa Para o Mundo, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Em linguagens artísticas diversas, os trabalhos visam propiciar momentos de entretenimento e reflexão nestes dias de isolamento social.

Dentre os escolhidos, é possível conferir uma pluralidade de atrações, com assuntos relacionados a música, audiovisual, literatura, cultura popular, teatro, circo, humor, culturas indígena e afrobrasileira, além de diversos vídeos educativos para ocupar o tempo durante a quarentena.

Segundo a Secult, o conteúdo dos projetos selecionados será disponibilizado gratuitamente em uma plataforma online, a partir deste sábado (23). Por meio do link http://culturadendicasa.secult.ce.gov.br, será possível desfrutar de mais de 123 horas de produções produzidas localmente.

O catálogo será atualizado semanalmente, entretanto, o Verso já selecionou 10 dos trabalhos contemplados pelo I Edital Festival Cultura Dendicasa para você conferir diretamente da sua residência. Confira:

Forró Dendicasa

Os professores Edson Nobre e Amsraiane Guilherme prepararam uma videoaula para quem deseja aproveitar o tempo livre para aprender a dançar forró. Com pouco menos de 20 minutos de duração, o conteúdo ensina de maneira didática os principais passos da dança a dois, desde os mais básicos até alguns mais complexos.

Tutorial Favela, com Princesinhas do Passinho

Se você sempre quis aprender a arte do brega funk, o momento é agora. Em um vídeo rápido, as Princesinhas do Passinho ensinam o passo a passo do fenômeno que, surgido no Nordeste, passou a dominar o cenário musical brasileiro. Seja no ombrinho, na puxada ou no passinho, o que importa é se divertir dançando.

Link para videoaula: https://vimeo.com/406270973/bd8bc15525

A gravação sonora no Brasil na primeira metade do Século XX

Retomando parte importante da história cultural do país, o pesquisador e memorialista Nirez oferece uma aula sobre a gravação sonora no Brasil na primeira metade do Século XX. Em 23 minutos, Nirez apresenta os principais processos, ferramentas e representantes deste movimento.

Caboré Couty - Humor Dendicasa

Munido de trejeitos e expressões populares, o humorista Gil Soares aproveita da linguagem audiovisual para levar humor para dentro das casas. O projeto apresenta um personagem que, com o domínio de piadas curtas, provoca risadas a partir de uma pura expressão da molecagem cearense.

A esperança de Chico

Ainda dentro do tema de humor e comédia, o curta “A esperança de Chico” aborda com carisma algumas dicas para ocupar o tempo em casa, enquanto de quarentena. O projeto de Gleson Arruda, de Caucaia, conta a história de Chico, um rapaz de vida humilde e pacata, mas que leva sua esperança para além dos poucos bens materiais.

Duo Samba Cariri

Para Alex Bezerra e Webster Gomes, o samba e o choro expressam sentimentos e emoções que podem ser despertados num simples duo de cordas e sopro. Em vídeo produzido durante o período de isolamento social, os músicos de Barbalha apresentam um pocket show executando canções de própria autoria.

Ventania

Idealizado pelo poeta, ator, fotógrafo e videomaker Fram Paulo, “Ventania” é um livro digital de poesias autorais. A obra leva o leitor em uma viagem sensível com temáticas de cunho existencial, crítica social e reflexões das memórias e vivências pessoais.

Link para acesso ao livro: https://drive.google.com/file/d/1IighCJYlTWsGOxwu9K-FssW-S3BygGVl/view

Moda e Economia Criativa - Oficina de Bordado

De Meruoca, município do Sertão de Sobral, o grupo Customizarte realiza seus trabalhos a partir do reaproveitamento de peças que muitas vezes ficam esquecidas no guarda roupa. Nesta vídeoaula, a artesã Francisca Maria apresenta uma oficina de pesponto, na qual mostra uma técnica simples criativa que proporciona a criação de peças para decorar diversos ambientes.

Cumpadcast

O “Cumpadcast” é um conteúdo digital em formato de programa de rádio que aborda assuntos socialmente relevantes para a comunidade. Os três episódios disponíveis tratam de temas juninos, temáticas de representatividade feminina e assuntos voltados para visibilidades trans e LGBTQI+ na cultura nordestina.

Link para o conteúdo: https://anchor.fm/secultce/episodes/Cumpadcast-ee0bse

Rotina Familiar

Conceituado como uma crônica visual, o filme “Rotina Familiar” traz a rotina de uma família do Santa Filomena, no Bairro Jangurussu. Enquanto estão todos de quarentena, devido à pandemia de Covid-19, os dias são preenchidos pelo barulho da rede que balança na sala, pela avó que cozinha e trabalha e pelas brincadeiras das crianças.