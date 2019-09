Com mais de 15 anos de estrada, banda Arcádia investe na produção de videoclipes 

A Arcádia celebra uma sonoridade com raízes no grunge. O grupo formado em 2002 lançou o vídeo da música “Abraço de Cobra”. A produção é ambientada num espaço com pouca luminosidade e coloração totalmente dessaturada.

As gravações foram realizadas em maio de 2019, no Estúdio Esconderijo. O espaço também serviu de cenário para outra produção audiovisual de outro trabalho, a canção “Etnocídio”.

Após diferentes formações ao longo dos anos, a sonoridade alternativa da Arcádia hoje é feita por Deuzimar Junior (guitarra e voz), Elano Matos (baixo), Paulo Sérgio (bateria) e Glenio Mesquita (guitarra).

Veja o clipe

O quarteto tem influências de Nirvana, Silverchair, Alice in Chains, Bush, 2FUZZ e Ramones. O primeiro CD demo foi entregue em abril de 2016. O material com seis faixas incluia “Inventário”, canção que homenageia o poeta Mário Gomes (1947-2014).

Sonoridade grunge é uma das influências da Arcádia Divulgação

Em fevereiro de 2017, foram finalizadas as gravações do EP intitulado “Antiquado”. O disco foi gravado no Studio Ruído 111, com produção de Paulo Eduardo e Leandro Osterne. A arte visual é do cartunista cearense Carlos Henrique Guabiras. Em 2018, A banda lança o fã vídeo de “Eu não me importo”. Um compilado de vídeos gravados por fãs da banda.

“Estamos com praticamente todas as músicas acertadas. Restam somente ajustes nos arranjos, composições e demais processos que transcorrem naturalmente em projetos como este. Nossa empolgação é tanta que resolvemos adiantar alguns trabalhos (fonográficos e de identidade visual) que é o caso de 'Abraço de Cobra', destaca o guitarrista e diretor do clipe, Glênio Mesquita.