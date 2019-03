Cineteatro São Luiz homenageia Marielle Franco com exibição gratuita de documentário

No dia 14 de março, Marielle Franco foi assassinada a tiros junto com Anderson Gomes, seu motorista, quando voltava de um evento com jovens negras na Região Central da Capital Fluminense. Um ano depois do crime, o grito de "Marielle Presente" segue ecoando nas ruas brasileiras como um forma de luta por justiça.

Em Fortaleza, o Cineteatro São Luiz preparou uma sessão especial em prol da memória da vereadora, reconhecida pela defesa dos direitos humanos, mulheres, negros e LGBTs. Na quarta-feira (14), às 12h30, a “Sessão Especial Marielle Vive” apresenta o filme “Marielle Franco: a voz que continua ecoando”, de João Vitor Couto. A entrada é gratuita.

A obra é um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que João Vitor realizou para o curso de Jornalismo da Faculdade de Jornalismo Pinheiro Guimarães, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Ao longo de 34 minutos, o diretor entrevista figuras centrais na história de Marielle.

Mais informações:

“Sessão Especial Marielle Vive”, exibição do filme “Marielle Franco: a voz que continua ecoando”, de João Vitor Couto. Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro), às 12h30. Gratuito.