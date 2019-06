Ceará sedia Conferência Internacional de Economia Criativa

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) e o Sebrae/CE realizam, com o apoio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará (Sedet), a Conferência Internacional de Economia Criativa, nesta terça (25) e quarta-feira (26), no Auditório do Sebrae (Av. Monsenhor Tabosa, 777 – Praia de Iracema, Fortaleza). Com o tema “Territórios e Redes Criativas como Estratégia de Desenvolvimento”, o evento tem o propósito de debater novas propostas, modelos e alternativas de desenvolvimento, a partir da economia criativa, e é destinado a empreendedores criativos, pesquisadores, estudantes, secretários de cultura, gestores públicos e privados e o público em geral.

A Conferência Internacional de Economia Criativa também visa discutir modelos de desenvolvimento que tomem a cultura como referência, de forma a valorizar as identidades, fortalecer os laços de solidariedade, gerar novas e ampliadas formas de produção, circulação e fruição de bens culturais, assim como discutir questões relacionadas ao desenvolvimento através da cultura, formas de organização, financiamento e modelos sustentáveis.

O evento propiciará um ambiente em que todos os agentes e instituições parceiras estarão voltados para o propósito de construção de uma nova visão de Estado em busca de soluções para transformar a vocação criativa do Ceará. As inscrições para a Conferência são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço eletrônico https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/1489/.

A Economia Criativa no Ceará

De acordo com pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em 2016, as indústrias criativas geraram durante o ano de 2015 R$ 165,6 bilhões para o país, e a participação do PIB criativo estimado no PIB brasileiro cresceu de 2,56% para 2,64%, no período de 2013 a 2015.

Segundo a mesma pesquisa, em 2015 o Ceará contava com 4,1 mil empreendimentos criativos formalizados, o que representava 2,4% de todos os estabelecimentos do estado. Esses negócios, organizações, empreendimentos, foram responsáveis pela geração de um PIB Criativo de R$ 2,3 bilhões, o que equivale a 1,6% de tudo que foi produzido no estado, sendo o terceiro maior PIB do Nordeste e o décimo do país.

Diante desses dados, observa-se o papel da cultura como destaque no desenvolvimento do Ceará e do Nordeste, tendo por base o potencial de crescimento do mercado de bens e serviços criativos que geram alto valor agregado a setores tradicionais, a exemplo do design, da moda, do setor de confecções, arquitetura, construção civil, dentre outros.

PROGRAMAÇÃO

25/06/2019 (terça-feira)

19h- Apresentação Cultural de Abertura

19h30- Abertura Oficial da Conferência

20h- Palestra Nordeste Criativo: caminhos e possibilidades, Cláudia Leitão– Observatório de Fortaleza



26/06/2019 (quarta-feira)

Painel 1: Cidades e Territórios Criativos

9h às 10h20- Cidades como espaço do comum– redes e arranjos de inovação social.



Palestrantes: Marina Pereira (Instituto Procomum/Santos-SP) e Thiago Vinícius (Agência Solano Trindade/São Paulo-SP)



Mediador: Davi Gomes - Instituto Iracema/CE

10h20- Coffee Break

10h40 às 12h- Desenvolvimento de territórios criativos

Palestrantes: Emmanoel Querette (Armazém da Criatividade-PE) e Júnior dos Santos (Agência de Turismo Comunitário/Cariri-CE).

Mediadora: Luciana Guilherme (Curadora do Evento/Professora, ESPM-RJ).

12h- Almoço



Painel 2: Criatividade, inovação no desenvolvimento de territórios e empreendimentos criativos

14h às 15h20- Empreendimentos criativos em rede.

Palestrantes: Marcelo Santos (Rede Carioca de Rodas de Samba-RJ) e Ludmyla Oliveira (Feira Preta/SP)

Mediadora: Raquel Gondim (Professora, Unifor-CE)



15h20 às 16h40- Plataformas de financiamento coletivo

Palestrantes: Larissa Novais (Benfeitoria-RJ) e Diego Perez (StartMeUp-SP).

Mediadora: Robertta Mota (i-Ventures-CE).

16h40- Coffee Break

17h às 18h- Conferência Magna– Cidades Criativas e Desenvolvimento Urbano

Conferencista: Eduardo Diaz Saravia