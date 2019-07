Cariri recebe primeiro festival de fotografia e artes visuais

Terra fértil para expressões artísticas, a região do Cariri, no sul do Ceará, será palco do Foto Kariri: olhares descentralizados, festival de fotografia e artes visuais que acontece nos dias 23, 24, 25 e 26 de outubro, reunindo grandes nomes da fotografia em quatro dias de conexões, intercâmbio e difusão de produtos e ideias. O lançamento do evento acontece nesta segunda (08/07) de julho, às 8h, no Porto Iracema das Artes.

As cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Nova Olinda se transformarão em polo de experimentação para fotógrafos e artistas visuais profissionais e amadores, de renome e desconhecidos, de todo o país. Artistas como Silas de Paula, Tiago Santana, Rosely Nakagawa, Miguel Chikaoka, Luiz Santos, André Parente são presença confirmada na programação.

As inscrições começam terça-feira, dia 9 de julho. O link para o cadastro será divulgado no perfil do Instagram do festival. O Foto Kariri promoverá ainda mesas-redondas, oficinas, saídas fotográficas, rodas de conversas, leituras de portfólios, fotoperformances, projeções e exibições de filmes totalmente gratuitos para o público. As exposições e projeções tem como temas a “Desobediência civil”; “Imagem e Testemunho”, “Panorama Ceará” e “Olhares Trans”.

Registro da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto pelo fotógrafo Allan Bastos

Serviço

FOTO KARIRI: Olhares descentralizados

De 23 a 26 de outubro de 2019

Lançamento em Fortaleza: 8 de julho, às 8h, no Porto Iracema das Artes

Região do Cariri – Ceará – Brasil

Mais informações: @fotokariri