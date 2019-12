Cantora sueca Marie Fredriksson, do Roxette, morre após 17 anos de luta contra o câncer 

A cantora sueca Marie Fredriksson, de 61 anos, vocalista do Roxette, morreu na manhã desta segunda-feira (9). A família emitiu um comunicado confirmando a morte da cantora na manhã desta terça-feira (10). "É com muita tristeza que temos que anunciar que um dos nossas maiores e mais queridas artistas se foi. Marie Fredriksson morreu na manhã de 9 de dezembro", diz a nota.

Marie lutava há 17 anos contra um câncer no cérebro. A cantora sueca passou por um rígido tratamento e sofreu algumas sequelas. Ela ficou com danos permanentes no cérebro, perdeu a capacidade de ler e contar, a visão no olho direito e teve os movimentos do lado direito de seu corpo ligeiramente afetados.

Sucesso nos anos 80

Marie criou a banda junto com Per Gessle em 1986. Os hits mais conhecidos são "Spending my time", “It Must Have Been Love”, “Joyride”, “Listen To Your Heart" e "The Look”. Ao todo, a banda gravou 11 discos, sendo Good Karma, de 2016, o mais recente.

Ela deixou o marido, Mikael Bolyos, e seus dois filhos.

Veja alguns dos sucessos da dupla: