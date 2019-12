Relembre os 5 maiores sucessos cantados por Marie Fredriksson, do Roxette

A balada romântica da banda Roxette embalou as décadas de 1980 e 1990 e fez parte da trilha sonora de filmes e novelas, como 'Perigosas Peruas', que tinha Vera Fischer e Sílvia Pfeifer no elenco, com o hit 'Spending My Time'.

Originada na Suécia, a banda era composta por Marie Fredriksson e Per Gessle. A vocalista faleceu na manhã dessa segunda-feira (9), aos 61 anos em decorrência de um câncer no cérebro.

Relembre os cinco maiores sucessos da dupla:

1. Spending My Time

2. Listen to Your Heart

3. It Must Have Been Love

4. The Look

5. Dressed for Success