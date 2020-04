Caio Castro compartilha vídeo de viagem à Índia, e Grazi aparece rodopiando nas imagens

Caio Castro lançou um novo projeto no Youtube recentemente, no qual compartilha, sobretudo, conteúdos relacionados à viagens. Na última segunda-feira (6), o ator publicou um vídeo com momentos de sua ida à Índia, país que visitou ao lado de Grazi Massafera. Nas imagens, a atriz surge rodopiando em frente a um palácio, enquanto segura a mão de Caio.

Em outro momento, Grazi aparece de costas em um riquixá, meio de transporte semelhante a uma carroça que funciona por meio de tração humana, enquanto Caio corre atrás do veículo. Além de conhecer a Índia, os dois também viajaram para a África do Sul e Ilhas Maldivas no início de 2020.

Os artistas estão em quarentena juntos, no apartamento dela no Rio de Janeiro. A filha de Grazi, Sofia, de 7 anos, também está em isolamento social com os dois. Grazi e Caio assumiram o relacionamento no Dia dos Namorados em fevereiro, mas preferem não classificar o romance.