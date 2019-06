Bob Esponja ganhará série derivada focada na infância do personagem

Os fãs do personagem Bob Esponja terminaram a terça-feira (4) mais felizes. Isso porque o canal de entretenimento Nickelodeon anunciou que o seriado ganhará continuação, em um spin-off focado na infância do personagem que vive nas profundezas do mar.

Chamada inicialmente de "Kamp Koral", a série não será uma continuação do famoso desenho que conquistou o mundo a partir de 1999. Segundo a Deadline, o novo produto terá apenas 13 episódios e focará em causos a partir dos 10 anos do personagem.

Para a revista, o produtor do desenho animado, Ramsey Naito, a aprovação de uma série que continuará contando a história desses personagens mostra a força que o produto ainda tem. "Bob Esponja tem um universo incrível para se expandir e a aprovação de Kamp Koral é a prova da força e da longevidade desses personagens que são amados por fãs do mundo inteiro".

Ainda sem data para estreia, a série derivada de Bob Esponja deve ser produzida no estilo 3D, diferente do desenho inicial.