BMW do marido de Carlinhos Maia tem IPVA de R$ 21 mil

O BMW i8 Roadster que Carlinhos Maia deu de presente ao marido, Lucas Guimarães, tem placa registrada na cidade de São Paulo. Apesar de caro e luxuoso, o veículo está isento do rodízio municipal. Como o valor de mercado do esportivo é de aproximadamente R$ 700 mil, o proprietário terá de recolher R$ 21 mil do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA).

A informação é da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, responsável pela cobrança do IPVA.

A isenção de rodízio acontece porque é um carro híbrido, que combina motor 1.5 turbo de três cilindros com outro, elétrico. De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de São Paulo, veículos "movidos por energia de propulsão elétrica, a hidrogênio ou híbridos" estão "excepcionados" da restrição de circulação no centro expandido da capital paulista.

O conversível construído com partes de fibra de carbono e alumínio também tem direito ao reembolso de 40% do IPVA recolhido, benefício concedido por leis municipais a veículos elétricos, híbridos ou movidos a célula de combustível. Porém, o desconto só é válido para modelos que custem até R$ 150 mil.

Assim, sobre o carro de Lucas, incide a alíquota de 3% do imposto, válida para "veículos que utilizarem motor especificado para funcionar, exclusivamente, com os seguintes combustíveis: álcool, gás natural veicular ou eletricidade, ainda que combinados entre si".

Assim, se Lucas Guimarães quitar o tributo em cota única, na data de vencimento conferida ao veículo, o IPVA terá desconto de 3%, apresentando uma redução de R$ 630. A conta final ficaria em R$ 20.370.