Blocos As Gata Pira e Iracema Bode Beat animam foliões na Praça dos Leões, nesta terça-feira (25)

A programação do último dia de Carnaval segue movimentada em Fortaleza. Nesta terça-feira (25), os Blocos As Gata Pira e Iracema Bode Beat fazem a animação dos foliões que lotaram a Praça do Leões.

Fantasiado de uma mistura de dinossauro rex e alienígena, o pequeno Sebastião Landi, de 7 anos, foi acompanhado da mãe conferir o Iracema Bode Beat. "Como não saiu em cortejo e ele ama os personagens, nós viemos", contou Juliana Oliveira, mãe do menino.

Sebastião Landi fantasiado de dinossauro rex e ET Kid Junior

Quem também foi aproveitar a folia no local foi Wilton Pereira, 40 anos, e Alty de Menezes, 33 anos, fantasiados de 'gótico suave' e do personagem Vingador do seriado Caverna do Dragão.

A máscara da fantasia de Wilton, que frequenta há cinco anos o Carnaval na Praça, foi feita por ele mesmo e o restante do look compôs com roupas do dia a dia.

Wilton Pereira e Alty de Menezes curte a folia Kid Junior

Já Alty conta que todo ano tenta se superar nas fantasias. "No domingo, eu vim de Edward Mãos de Tesoura. Ontem, de Coringa, e hoje de Vingador. Já frequento aqui há três anos", diz o servidor público.

A cantora Nayra Costa recebeu uma participação especial, a menina Maria Flor, de 9 anos, e juntos vão cantar "O Canto da Cidade", de Daniela Mercury.

Maria Flor faz participação no show de Nayra Costa Kid Junior

"Acompanho ela desde os primeiros passos na música, resolvi fazer um convite para ela participar comigo no Carnaval", conta Nayra. No repertório, muito axé, músicas dos anos 1990, alguns bregas e mais.

Esse é o oitavo Carnaval do Bloco As Gatas Pira e a primeira participação do Iracema Bode Beat na Praça dos Leões que acontece tradicionalmente na terça-feira.